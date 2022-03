„Celou dobu jsme čekali a věřili, že sestavu nějak dáme dohromady a zápas odehrajeme. Bohužel nám ze základní sestavy zbyli tři hráči. Sice máme dorostence, ale ty jsme nemohli použít, protože mají problémy i v okresní soutěži, takže jsme v pátek volali do Starého Města, zda by nešlo utkání odložit. Chvíli to vypadalo, že se domluvíme, ale nakonec jeho hráči řekli ne,“ líčí předseda Polešovic Tomáš Bartošík.

Svěřenci trenéra Miroslava Hlahůlka sice před týdnem zvítězili v podzimní dohrávce 11. kola v Tlumačově 2:0, výhra ovšem byla vykoupená dvěma vážnými zraněními.

„Vinkler má zlomenou nohu a Měštánek potrhané vazy v kotníku,“ hlásí smutně Bartošík. „K tomu Kubiš dostal boreliózu, další dva kluci jsou nemocní a dva odjeli pryč,“ přidává.

I kdyby Polešovice nasadily do sobotního duelu pět dorostenců, měly by maximálně jednoho hráče na střídání a s tím nechtěly do Starého Města odjet. Hrozil trapas, krutý výprask.

„Proto jsme ještě v pátek večer informovali Krajský fotbalový svaz i Staré Město, že na utkání nedorazíme. Moc nás to mrzí, mohli jsme si na hezkém stadionu zahrát pěkný zápas. Takto dostaneme pokutu, navíc jsme si trhli ostudu, ale jinak to opravdu nešlo,“ tvrdí Bartošík.

Představitelé Jiskry mají pro problémy okresního rivala pochopení, fotbalisté Starého Města ale soupeři ustoupit nechtěli. Hrát zase uprostřed týdne, jako tomu bylo několikrát na podzim, se jim už nechtělo.

„Samozřejmě jsme zklamaní. Na první zápas po dlouhé tříměsíční zimní přestávce jsme se těšili, chtěli jsme hrát. Soupeř nám ale v pátek zavolal s tím, že je ho málo a zda utkání neodložíme. S kluky jsme se o tom pobavili v kabině a nakonec to odmítli. Večer jsme to dostali oficiálně, že k nám Polešovice nepřijedou,“ prohlásil Petr Sonntag.

Jeho tým tak dostal na úvod jara tři body grátis a volnou sobotu k tomu. Jarní premiéru si tak Staroměstští odbudou za týden v Uherském Ostrohu.