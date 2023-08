Takhle si vstup do vyšší soutěže rozhodně nepředstavovali. Fotbalisté Starého Města se v I. A třídě skupině B i kvůli nepříznivému losu neuvěřitelně souží. V sobotu nevydařený start do sezony podtrhli domácím debaklem s Kroměříží B, jinému nováčkovi na Širůchu podlehli 1:6 a po třech duelech jsou poslední.

Fotbalisté Starého Města (žluté dresy) se po postupu do vyšší soutěže trápí. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Tímto se omlouváme všem našim fanouškům, je to velká ostuda. Hrůza, děs,“ prohlásil rozladěný kouč Jiskry Petr Sonntag.

Pohoda se ze Širůchu vytratila, tým složený z odchovanců se najednou trápí. I když před týdnem Staré Město padlo v Kunovicích, příznivci mužstvu těsnou prohru hlavně díky obrovskému nasazení odpustili, výkon proti posílenému béčku Kroměříže se ale jenom tak přejít nedá.

I. A třída sk. B, 4. kolo -

JISKRA STARÉ MĚSTO – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ B 1:6 (0:2)

Branky: 84. Roman Lapčík – 70. a 87. Tomáš Fuksa, 44. a 62. Matheus Goncalves, 35. Petr Pecina, 47. Matěj Votava. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 105.

„Z přístupu i výkonu hráčům jsem zklamaný. Pochválit mohu snad jenom dorostence Turečka,“ uvedl Sonntag.

Domácím scházel záložník Hastík, kterému se narodil syn. K oslavě se však připojili i další hráči Jiskry, takže podle toho vypadala i předzápasová příprava.

Hanáci na Slovácku potvrdili roli velkého favorita, Staré Město stejně jako před týdnem Koryčany smázli 6:1 a vyhoupli se do čela neúplné tabulky.

„Jsem rád, jakým způsobem jsem utkání zvládli,“ pochvaloval si hostující kouč Jiří Buksa, který tým vedl místo sportovního manažera Karla Heinze.

Známý funkcionář dal před duelem v krajské soutěži přednost návštěvě zápasu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Líšni, kde hrálo áčko Hanáků.

Zatímco v Brně to Kroměříži nevyšlo, ve Starém Městě od začátku do konce dominovalo a nakonec přesvědčivě zvítězilo.

„Soupeř byl jasně lepší. Byla jen otázka času, kdy nám dá první gól. Povedlo se jí to sice až ve 35. minutě, ale my jsme absolutně nestíhali a ve druhé půli i fyzicky odpadli,“ přiznal Sonntag.

Hanáky v Líšni srazila trefa Poláška, padli 0:1. V závěru byl vyloučen Kudela

Hosty poslal do vedení Pecina, pojistku přidal Brazilec Goncalves. „V prvním poločase jsme drželi balon a čekali na první gól. Sice se nám ho podařilo dát až po půlhodině hry, ale do té doby jsme měli jasně navrch. Byli jsme silní na balonu a ještě do přestávky přidali druhý gól,“ hodnotí Buksa.

Když hned po změně stran Votava zvýšil na 3:0, nebylo co řešit. „Domácí po třetí brance úplně vypnuli a my jsme utkání dohráli v naprostém klidu,“ uvedl kroměřížský kouč.

Hosté demonstrovali svoji pohodu dalšími třemi góly, debakl Jiskry v závěru mírnil

Lapčík.

„Domácí jsme skoro k ničemu nepustili. Sami jsme naopak drželi balon a dirigovali hru. Až na jednu šanci jsme proměnili každou příležitost, byli jsme produktivní. S výkonem i výsledkem jsem naprosto spokojený. Utkání jsme odehráli přesně tak, jak jsme si před zápasem řekli,“ pronesl Buksa.

Béčko Kroměříže v dalším kole vyzve Újezdec. „Nyní se musíme dobře nachystat na další kolo,“ dodal. Jiskra zajíždí v neděli na Mladcovou.