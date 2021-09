Dvouhodinové jednotce šéfovali známý kouč Werner Lička, šéf školícího úseku Antonín Plachý či vedoucí A licence Dominik Kadlec.

„Tato část kurzu trvala od pondělí od středy, volně přístupný byl jeden dvouhodinový trénink,“ informuje šéftrenér mládeže Jiskry Staré Město Roman Abrhám.

Známý devětatřicetiletý kouč si A licenci dodělal před dvěma lety. Od té doby je v kontaktu s lidmi z FAČR. „Tehdy jsme si volali s Lukášem Růžičkou, že jim padla Olomouc, zda bychom byli schopní u nás školící kurz uspořádat. To bylo před rokem a půl a od té doby u nás byli už počtvrté. A v říjnu dojedou zase,“ říká Abrhám.

Svazoví činovníci a trenéři na Slovácku našli výborné podmínky. „Máme tu dvě hřiště, umělou trávu, učebnu, vše pohromadě,“ připomíná.

Navíc se Staré Město může pochlubit nejen parádním zázemí, ale i výbornou prací s mládeží. Právě starší žáci Jiskry asistovali i u ukázkového tréninku.

Vedení klubu za vzestup mládežnických družstev vděčí právě Abrhámovi a dalším zapáleným trenérům, kteří ve známém klubu pomáhají s výchovou i rozvojem.

Bývalý hráč Jarošova či Kněžpole působí ve Starém Městě čtyři roky. I když trénuje starší dorost, na starosti má celou mládež.

„Těžko se mi hodnotí vlastní práce, ale myslím, že jsme za tu dobu, co jsem tady, udělali obrovský skok. Začínali jsme s osmatřiceti hráči a teď jich v celé mládeži máme 190, což mluví za vše,“ uvedl Abrhám.

Navíc družstva Jiskry zvou na prestižní turnaje, kde běžně nastupují Brno, Olomouc či Ostrava.

Klub z Uherskohradišťska má momentálně obsazené všechny kategorie od benjamínků až po dorost. „Celkem máme sedm mládežnických družstev,“ prozrazuje.

Starému Městu pomáhá i úzká spolupráce s okolními oddíly. Byť to ze začátku drhlo, nyní zástupci Velehradu, Huštěnovic, Traplic nebo Kostelan sami volají a nabízejí své hráče sousedovi.

„Na začátku se jim to nelíbilo, ale postupně zjistili, že se jim pak kluci, kteří se nechytnou v áčku, vracejí zpátky do klubu a jsou vyhraní. Pro obě strany je to přínosné,“ je přesvědčený.

Zájem je i o talenty z Jiskry. Třeba Filip Štaubert přestoupil do Baníku Ostrava, kde hraje za starší dorost. Hned několik nadějných fotbalistů Starého Města je ve Slovácku v kategorii U13 a U14. Pečlivá práce s vlastní mládeží by se měla brzy projevit i na výsledcích prvního mužstva, které patří k top mančaftům v první B třídě, ale postup do vyšší třídy mu stále uniká.

„Samozřejmě v horizontu několika let bychom chtěli mít áčko v první A třídě nebo krajském přeboru. I když jsme schopní přivést nějaké posily, chceme, aby co nejvíce hráli naši odchovanci,“ vysvětluje. „Momentálně do prvního mužstva zapracováváme i kluky z dorostu, kteří se svojí šance chopili náramně. Hlavně je důležitá propojenost mužů a staršího dorostu, což se nyní děje,“ těší Abrháma.