Výsledek skvělý, ale rozdíl mezi týmy nebyl zdaleka tak propastný, jak napovídá skóre. Fotbalisté Starého Města v krajské I. A třídě skupině B přehráli na Širůchu Lidečko 6:0, přesto kouč Jiskry Roman Abrhám ocenil výkon soupeře z Valašska, který bojoval až do konce a favoritovi ze Slovácka místy dost zatápěl.

„Výsledek neodpovídá dění na hřišti. Soupeř byl velmi kvalitní. Nejlepší, se kterým jsme doposud hráli,“ říká Abrhám.

Hosty jeho slova stejně jako potlesk domácích diváků hřála, na Valašsko se ale vraceli s krutým přídělem.

I. A třída sk. B, 5. kolo -

JISKRA STARÉ MĚSTO – SK LIDEČKO 6:0 (3:0)

Branky: 60. a 89. Filip Štaubert, 17. Petr Sonntag, 26. Ondřej Hastík, 42. Tomáš Houdek, 88. Ondřej Zelený. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 209.

„I přes prohru 0:6 máme z utkání dobrý pocit. Něco jsme tam předvedli, totálně nás zradila koncovka. Naopak domácí do čeho kopli, to skončilo v brance. V poli to bylo vyrovnané,“ tvrdí kouč Lidečka Radek Číž.

„Domácí měli sedm gólových příležitostí a dali šest branek, my jsme ze šesti tutovek nedali žádnou, což rozhodlo. Do třicáté minuty to byl úplně vyrovnaný zápas. Dokonce jsme byli agresivnější, herně lepší,“ míní.

S kolegou souhlasí i Abrhám. „Hosté byli prvních dvacet minut herně lepší. Mohli jít do vedení, ale brankář Horák samostatný nájezd chytil,“ oddechl si.

Jiskru nakopla standardní situace, po které v 17. minutě skóroval Sonntag. Pak se trefil ještě Hastík s Houdkem a bylo rozhodnuto.

Oba týmy o přestávce hodně prostřídaly sestavu. „Domácí trenér tam poslal tři čerstvé kluky, my dva,“ hlásil Číž.

Abrhám, který postrádal Straku s Kejřem, o poločase ze zdravotních důvodů stáhl Popelku s Houdkem.

„Staré Město zlomilo náš odpor na začátku druhé půle čtvrtou brankou,“ přiznal hostující trenér.

Štaubert se pak v závěru trefil ještě podruhé, mezi střelce se na konci zapsal i dorostenec Zelený.

„Přišlo mi, jakoby Lidečku trošku došly síly, i když mělo nějaké rohy a pološance, my jsme přidali další tři branky a nakonec vysoko vyhráli,“ radoval se Abrhám.

Před snaživým soupeřem ale smekl. „Lidečko stejně jako my hraje se svými odchovanci, v sestavě mělo i mladé kluky. Fakt to byl dobrý soupeř. Na míči jsme byli asi lepší, hosté ale byli důraznější, bojovní. Vpředu měli šikovného útočníka, ve středu zálohy byl zase zkušený borec,“ všiml si.

„Jsem rád, že to naši kluci nevzdali a furt chtěli hrát. Až do konce jsme byli aktivní a vytvořili si nespočet šancí,“ přidal Číž.

I před debakl měl z utkání slušný pocit. „Na Slovácko jezdíme zatím rádi. Nebyla to ztracená neděle. Lidé jsou tu fajn. Dokonce nám zatleskali. Byl to bezkonfliktní zápas,“ vracel soupeři poklonu hostující trenér.

Body ale zůstaly na Širůchu, kde vládne po skvělém rozjezdu výtečná nálada.

„Jsem samozřejmě spokojený, byť některé úseky nebyly úplně dobré a místy nám to drhlo, ale u takto mladého mančaftu se to dá pochopit,“ dodává Abrhám.

Jeho tým čeká v neděli šlágr na hřišti vedoucí a dosud rovněž neporažené Nivnice. Lidečko přivítá doma Mladcovou.