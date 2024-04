O klíčovém momentu se dlouho mluvilo, (ne) gól se řešil ještě na pondělní pomlázce.

Zatímco asistent rozhodčího Vičánek nepochyboval a signalizoval branku, Nivničtí měli k jeho verdiktu výhrady.

„Podle pomezního rozhodčího to byl gól, já si to ale nemyslím. Za mě to byl sporný moment, možná neregulérní gól, který ovlivnil výsledek, celý zápas,“ prohlásil kouč Nivnice Aleš Zlínský.

I. A třída sk. B, 15. kolo -

TJ NIVNICE – JIKRA STARÉ MĚSTO 1:2 (1:1)

Branky: 45. Radim Straňák z penalty – 21. Vladimír Brázdil z penalty, 51. Samuel Straka. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 328.

Hostující trenér Roman Abrhám měl na celou situaci trošku jiný názor. „Domácí brankář to špatně vyhodnotil, od tyčky se míč odrazil za čáru. I když soupeř protestoval, pomezní to viděl dobře a gól mi potvrdili i diváci stojící za brankou. Viděl jsem i video, ale záběr nebyl až tak průkazný,“ uvedl po zápase.

I když Nivnice ve zbytku utkání protivníka zmáčkla, i přes několik velkých šancí na vyrovnání nedosáhla a na jaře i podruhé prohrála.

„V závěru jsme klidně mohli utkání otočit. Zasloužili jsme si minimálně remízu,“ má jasno Zlínský.

Svěřencům na rozdíl od zpackané jarní premiéry v Koryčanech neměl co vytknout. Kluci bojovali, dřeli, útočili, ale smolnou porážku už neodvrátili,“ štve Zlínského.

Toho potěšil návrat záložníka Hulína, kterého uvolnil třetiligový Uherský Brod. Domácí scházel pouze Karlík a stejně jako v Koryčanech i štěstí.

Jiskra ale na půdě okresního rivala, že má velice dobrý mančaft a že soupeři s ní musí počítat.

Hosty před zápasem nerozhodila ani nepříjemnost v podobě zranění Filipa Štaubert. Produktivnímu křídelníkovi při rozcvičce píchlo v lýtku a vypadá to, že má natržený sval. „Mimo hru bude tak čtyři až šest týdnů,“ myslí si Abrhám.

Hosté se ale semkli a těžkou šichtu zvládli. Jednoduché to ale vůbec neměli.

„V prvním poločase jsme měli více ze hry a kolem dvacáté minuty šli z penalty do vedení. Trošku mě zarazilo, že Nivnice hrála zezadu z bloku a čekala na to, co my předvedeme. Bohužel v poslední sekundě první půle nařídil sudí proti nám za údajnou ruku penaltu a bylo to 1:1. Prvních dvacet minut druhé půle bylo vyrovnaných. Nivnice nás zatlačila až ke konci, kdy byla jasně lepší, bila nás jak žito,“ přiznává s úsměvem.

„Naštěstí jsme to ukopali, ubojovali. Kluci toho měli na konci střetnutí plné brýle. Zápasu by možná více slušela remíza, za první poločas jsme si ale zasloužili vyhrát,“ míní Abrhám.

Nivnice měla navrch až po změně stran, úvodní část byla vyrovnaná. „Staré Město na tom bylo herně o něco lépe. Nám paradoxně ublížil silný vítr. I když jsme ho v úvodní části měli v zádech, balony většinou končily v zámezí. Oba týmy skórovaly z penalty, za mě byly obě sporné. Hosté šli do vedení, my výsledek srovnali těsně před přestávkou. Po ní přišel sporný okamžik, který to celé rozhodl,“ dodal sklesle Zlínský.

Jeho tým nyní jede do Újezdce, kde se pokusí urvat první jarní body. Staré Město má před sebou derby s Kunovicemi.