Staré Město ale nakonec mohlo vyhrát ještě výraznějším rozdílem, řadu šancí pochytal hostující gólman Jankovič, některé akce zazdili domácí hráči.

„Pokud by se utkání hrálo v březnu, asi bychom nechali kluky za trest běhat, protože neproměnili šancí na pět zápasů,“ zlobil se kouč Jiskry Roman Abrhám.

Takto svěřencům odpustil. „Je vidět, že kluci mají po hodně náročném kondičním bloku těžké nohy. I tak by ale některé situace měli zvládat dohrát daleko lépe,“ myslí si domácí trenér.

Přípravný fotbal -

JISKRA STARÉ MĚSTO – OFK MOKRÝ HÁJ 1953 4:1 (2:0)

Branky: Petek, Tureček, Kunovjánek, Trvaj – Milota. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 30.

Staré Město soupeře ze Slovenska převyšovalo hlavně v pohybu, většinu akcí ale zazdilo nepřesnou finální přihrávkou, pokaženým centrem.

Skóre otevřel po dlouhém nákopu Štauberta a zaváhání gólmana Jankoviče Petek. Domácímu kanonýrovi předložil míč před prázdnou bránu Tureček, který pak po individuální akci pálil přesně k tyči.

Jiskra své vedení navýšila po změně stran. Na 3:0 upravil mladík Kunovjánek. Mokrý Háj ve druhé půli vyrovnal hru, taky začal hrozit. Snížení přinesla trefa Miloty.

Další příležitosti hosté nezužitkovali, poslední slovo měl domácí Trvaj.

Broďané remizovali s nejlepším dorosteneckým týmem Slovenska. Hrál i Železník

Starému Městu v pátečním večerním utkání scházeli Martinec, Pavlínek a Komárek, šanci ukázat se naopak dostali dorostenci. Celkem jich nastoupilo devět.

„V kádru máme čtyři starší kluky, zbytek jsou mladíci. Ty ročníku 2005 jsme natrvalo přesunuli mezi muže. Sice občas vypomohou i dorostu, ale primárně budou k dispozici prvnímu mužstvu,“ upozorňuje Abrhám.

Osmý tým I. A třídy skupiny B přišel po podzimní části o tři hráče. Záložník Michal Lahodný odešel do Polešovic, Zdeněk Sonntag zamířil do Boršic a Adam Otáhal zřejmě posílí Topolnou.

Komplikací je zranění Davida Horáka a Romana Lapčíka. Oba budou týmu chybět několik týdnů. „Mrzí nás to. Vůbec jsme s tím nepočítali. Vždyť Horák nehrál rok, teď se stejně jako Lapčík zranil během přípravy,“ mrzí Abrháma.

I když Jiskra přišla o důležité muže, náhradu neshání. „Není důvod nikoho kupovat,“ tvrdí kouč.

Strání na Slovensku: nádherná umělá tráva, Miklovič se trefil po dlouhém letu

Ve Starém Městě si umí ve složité situaci poradit, najít borce ve vlastních řadách.

„Kluci z dorostenecké divize by měli mužskou I. A třídu zvládnout,“ nepochybuje Abrhám. „Spousta klubů sice do novin tvrdí, že dává příležitost mladým, ale na hřišti tomu tak není. My to máme takto nastavené a dál se toho budeme držet,“ přidává.

Fotbalisté Starého Města začali se zimní přípravou v polovině ledna. Scházejí se třikrát týdně, většinou jsou na umělé trávě. „Dvakrát jsme dohromady s dorostem a jednou sami,“ hlásí Abrhám.

Zpestřením pro Hastíka a spol. bylo cvičení CrossFit v Uherském Hradišti pod vedením bývalé házenkářky Kláry Kosinkové. Jiskru před startem jarních odvet čeká ještě šest přípravných utkání a na začátku března také soustředění v nedalekém Břestku. Formu Starého Města prověří třeba Osvětimany, Rohatec, Kozojídky nebo Hroznová Lhota.

Celek ze Slovácka vstoupí do druhé poloviny sezony v sobotu 23. března doma proti Šumicím.

Zdroj: Libor Kopl