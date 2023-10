Zlepšili si náladu i skóre. Fotbalisté Starého Města v 11. kole I. A třídy skupiny B zničili Újezdec 8:1 a připsali si nejvyšší výhru v letošním ročníku. Hattrickem se při demolici okresního rivala blýskl Filip Štaubert.

Fotbalisté Starého Města (žluté dresy) na Širůchu deklasovali Újezdec 8:1. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Vzpomněli jsme si na I. B třídu," prohodil s úsměvem trenér Jiskry Roman Abrhám.

Podobně jednoduché utkání nikdo na Širůchu nečekal. Souboj okresních rivalů z dolní poloviny tabulky sliboval vyrovnanou podívanou, boj o důležité body. Místo toho přišel staroměstský koncert, debakl.

„Výsledek odpovídá dění na hřišti. Od začátku bylo jasné, že budeme soupeře přehrávat," uvedl Abrhám.

Fotbalisté Starého Města rozhodli sobotní duel v prvních dvaceti minutách. Za stavu 4:0 nebylo co řešit. „Celý zápas byl v naší režii," tvrdí domácí kouč.

I. B třída sk. C, 11. kolo - JISKRA STARÉ MĚSTO - TJ SOKOL ÚJEZDEC 8:1 (6:0)

Branky: 5. z penalty, 12. a 35. Filip Štaubert, 29. a 51. Martin Petek, 11. Vladimír Brázdil, 20. Jindřich Trvaj, 90. Ondřej Zelený - 71. Martin Vystrčil. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 200.

Kanonádu odpálil hned v 5. minutě Štaubert, který proměnil pokutový kop. Hostům se situace nezdála, podle nich o penaltu nešlo. Sudí Ambroz ale viděl nedovolený zákrok uvnitř pokutového území Újezdce, proto ukázal na bílý puntík.

„Pořádně jsem to neviděl, ale kluci říkali, že to nic nebylo. Vymlouvat se na to ale po takovém debaklu nebudeme," prohlásil trenér Újezdce Jiří Vystrčil.

Než se hosté otřepali, schytali další rány. V 11. minutě se prosadil dlouhán Brázdil, vzápětí udeřil Štaubert, který ve 35. minutě korunoval svůj výkon třetí brankou.

Ještě předtím se trefili Trvaj s Petkem. „Od začátku bylo všechno špatně," láteřil Vystrčil.

Kouč Újezdce o poločasové přestávce přemýšlel o změnách nejen v sestavě, nakonec do mužstva nesáhl. Dobře věděl, že o vítězi už je rozhodnuto.

„Jsem zklamaný hlavně z přístupu hráčů," přiznává Vystrčil.

„Očekával jsem vyrovnaný zápas, domácí ale měli daleko větší drajv a chuť než my. Zatímco soupeř šel od začátku za vítězstvím, my jsme to šli jenom odehrát. Jsem z toho smutný, ale nikoho nebudu veřejně pranýřovat. Každý moc dobře ví, jaké dělá chyby a co by měl zlepšit. Něco jsme si k tomu už řekli. Víme, kde nás tlačí bota. Poslední dva zápasy musíme se ctí dohrát," prohlásil.

Staré Město po změně stran ubralo, zápas i po prostřídání v klidu kontrolovalo. Hned na začátku druhé půle udeřil Petek, triumf Jiskry završil střídající dorostenec Zelený.

„Ve druhém poločase jsme sice trošku polevili, prostřídali sestavu, abychom pošetři dorostence na nedělní utkání s Opavou. Dal jsem tam i gólmana Filipa Horáka, potřebujeme aby dostával příležitost také v mužském fotbale," uvedl Abrhám.

Jediné, co jej štvalo, byla obdržená branka. Čestný úspěch hostů zaznamenal v 71. minutě Martin Vystrčil.

„Je to jediná kaňka na našem výkonu," říká Abrhám.

Jinak svěřence za výkon, přístup i výsledek chválil. „Bylo vidět, že kluci chtějí hrát a plní to, co po nich chceme. Při vší úctě k soupeři ale toto musíme předvádět i proti silnějším mančaftům. Důležité bude to zopakovat za týden s Nedachlebicemi," ví dobře.

Domácím ani nevadilo, že jim scházeli Otáhal, Smělík, Horák, Sonntag nebo Pavlínek. „Absence neřešíme. Potřebujeme zapracovávat dorostence, aby si osahali mužský fotbal," dodává kouč Jiskry.