„Jsem moc ráda, že mohu do ženského národního týmu nakouknout a porovnat se s těmi nejlepšími hráčkami o místo v sestavě,“ říká opora celku z Uherského Hradiště, která si letos zahrála předkolo Ligy mistryň, zkušenosti sbírá i v lize, hlavně v duelech se Spartou a Slavií. Teď se poprvé podívá i na mezinárodní scénu. Doprovázet ji bude brankářka Růžičková, Valášková s Dubcovou jsou jenom mezi náhradnicemi.

Češky se sejdou v pondělí 22. listopadu v Ostravě, kde se budou připravovat na nadcházející dvě kvalifikační střetnutí o postup na MS 2023. Na vítkovickém stadionu se Radův tým utká s Nizozemsko, následně v nedaleké Opavě poměří síly s Běloruskem.

„Věřím, že když budu dobře pracovat v tréninku a bude se mi dařit, můžu se na chvíli dostat i na hřiště,“ uvedla.

Brněnská rodačka je ráda, že si premiéru odbude v domácím prostředí a nemusí s týmem cestovat nikam daleko. „Je to tak pro mě lepší,“ míní.

Před nástupem do reprezentace ale Jelínková odehraje ještě dva zápasy za Slovácko. O víkendu se představí v rodném Brně, kde vyzve Horní Heršpice. Podzimní část pak zakončí příští středu v Praze v dohrávce proti Slavii.

Celek z Uherského Hradiště se pokusí ve zbývajících duelech uhrát co nejvíce bodů a odčinit poslední debakl se Spartou, které na umělé trávě v Kunovicích podlehl 1:6.

„Zápas se mi těžko hodnotí,“ povzdechla si poctivá obránkyně. „Bohužel jsme prospaly hlavně začátek, kdy jsme vůbec nestíhaly nabírat hráčky soupeře. Přišlo mi, jako bychom na trávníku vůbec nebyly,“ kroutila hlavou.

Slovácko po čtvrt hodině hry prohrávalo 0:3, do přestávky inkasovalo další dvě branky. Ve druhé půli už nebylo co řešit. „Pak už se to těžko otáčí,“ ví dobře.

Zatímco Moravanky hostující gólmanku Vaníčkovou v první půli vůbec neohrozily, Sparťanky se parádně trefovaly a někdy i s přispěním nešťastných domácích děvčat skóre v klidu navyšovaly. „Spartě vyšlo všechno, na co sáhla, ale byly tam i naše chyby a hlavně nedůraz v soubojích,“ má jasno Jelínková.

Podobnou facku na konci podzimu nečekaly. Vždyť před deseti dny v Praze na Strahově stejnému soupeři podlehly jen 1:2 a nebýt závěru, klidně mohly domů odvést bod.

„Věřily jsme, že to zvládneme,“ přiznává. „Všechno nám hrálo do karet. Domácí hřiště, dobrá nálada v týmu…Bohužel se to nepovedlo,“ štve osmnáctiletou stoperku.

Fotbalistky Slovácka vyšly naprázdno potřetí, na pražské týmy ztrácejí devět bodů.

„Ještě nejsme ze hry venku, sezona je dlouhá. Chceme se o to druhé místo porvat,“ říká.

Na náročný program ani přechod z přírodního pažitu na umělou trávu se nevymlouvá. „Samozřejmě je to hlavně kvůli cestování náročné. Chodíme do školy, do práce. Na druhé straně čím víc zápasů odehrajeme, tím lepé pro vás. Můžeme se jenom zlepšovat,“ dodává.