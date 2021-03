„Jinak si to na rozdíl od současné generace ani neumím představit. Peněz v zuberské kopané nikdy nebylo nazbyt, spíše naopak. I proto nyní dobrovolně již třetím rokem hrajeme jen okres, i když bychom výkonnostně měli na krajské soutěže,“ přiznává 81letý valašský pamětník, stále člen místního výkonného výboru a hlavní pořadatel domácích zápasů.

Za svou kariéru dostal řadu ocenění a vyznamenání. Ale to poslední mu vykouzlilo na tváři velký úsměv.

„Plaketa Dr. Václava Jíry mi udělala ohromnou radost, i když je škoda, že kvůli pandemii nemohlo dojít ke slavnostnímu předání. I proto pamětní medaili a diplom mám stále na očích v naší ložnici u celoživotních fotbalových poznámek,“ potvrzuje Pernica, který je se svou manželkou Hanou sezdán již dlouhých 56 let.

„Jaký je recept na štěstí? Úplně nevím, ale hlavně je to o toleranci a celoživotních kompromisech. Manželka to se mnou neměla lehké, hodně času jsem trávil s fotbalem, což jsem měl často na talíři. Ale vše jsme společně ustáli,“ usmívá se a děkuje vyučený instalatér a nyní již důchodce.

Obec Zubří je dlouhodobě spíš za Mekku házené, ne náhodou se zde hraje vrcholově tento sport již několik desetiletí.

„Mě ale odmalička handball nebavil, ovšem k fotbalu mě paradoxně zlákal můj velký kamarád a právě házenkář Mirek Mikulenka. Na začátku, v padesátých letech, u nás žádné žákovské soutěže nebyly, hráli jsme ale mezi sebou ve škole a čutali do míče, kde se dalo,“ s úsměvem vzpomíná.

Také zázemí bylo zcela odlišné.

„Spíše žádné. Až když jsme byli starší, byli jsme v klubu rádi, když jsme měli šatny sbité ze dřeva a koupat se chodilo pod pumpu. Ale třeba v Janové jsme museli po zápase do řeky Bečvy, kde se několikrát stalo, že někomu uplavaly boty a pak musel naboso domů,“ poukázal Pernica.

„Až když jsem se vrátil z vojny, podařilo se nám vystavět umývárku s bojlery. Největší posun udělal fotbal na Valašsku v zázemí. Za mě se dlouho hrálo na škváře a hodně jí mám jako každý správný fotbalista ještě zarostlé na nohách,“ ukazuje Pernica na tehdejší specifikum nejen amatérské kopané.

Jedinou mimozuberskou éru zažil během učňovských let a vojny. Tam měl tu čest se potkat i se známými osobnostmi.

„Když jsem se učil ve Vítkovicích, hrával jsem tam za dorost. A s námi mimo jiných i Pepa Mikoláš, posléze úspěšný československý reprezentační hokejový brankář! Za nás bylo normální, že ti nejlepší dělali skvěle více sportů,“ poznamenává Pernica, jenž si základní vojenskou službu odkroutil v Suchdole nad Lužnicí.

„Tam jsem stabilně hrál župní přebor. Poté jsem se už vrátil domů a začal naplno hrát fotbal v našem klubu, kterému deset let předsedal můj otec. Sehnal jsem svou partu dobrých fotbalistů a nastartovali jsme zde úspěšnou éru. V roce 1968 jsme postoupili do I. B třídy a za necelých deset let pak do I. A třídy. Poté jsem se už začal věnovat trénování,“ vzpomíná Pernica, který i na této pozici slavil úspěch.

„Po revoluci jsme šest let hráli župní, krajský přebor. Současně jsem začal pracovat na okresním fotbalovém svazu, kde jsem jednou dokonce vyhrál tajné volby, ale kvůli své vytíženosti jsem odmítl předsedování a čtvrt století pracoval v disciplinární komisi,“ upřesnil zkušený funkcionář.

V Zubří si po sloučení s rožnovskou kopanou pod hlavičkou 1. Valašský klub dokonce vyzkoušeli i divizi.

„Tehdy jsem dělal vedoucího týmu trenéru Pavlu Hajnému. Tato éra však neměla dlouhého trvání a opět jsme se osamostatnili,“ vzpomněl Pernica zajímavou etapu zuberské kopané.

Největší sláva v obci byla, když v osmdesátých letech dojela pražská Sparta ve svém hvězdném obsazení. V Zubří jsou zvyklí na pěkné návštěvy v řádu stovek, na derby 500 lidí není výjimka, ale tehdy se v ochozech tísnily na tři tisícovky fanoušků.

„Na to nezapomenu, Sparta, Chovanec a spol. A u nás na škváře! Tehdy tento přátelák, když se Pražané vraceli ze zápasu v Žilině, narychlo domluvil tehdejší předseda, který pracoval u policie a znal se s tehdejším šéfem Sparty. Byl to zážitek, i když jsme prohráli 1:8 a ten gól nám rudí darovali,“ přiznává.

I během funkcionářské éry si díky fotbalu získal řadu slavných přátel. „Popravdě to byla naše valašská slivovice, na kterou v Praze slyšeli. Potkal jsem se s řadou úspěšných fotbalistů, trenérů ale i umělců. Byla to krásná doba,“ netají se.

Třebaže v Zubří dělají kopanou více jak půl století, žádný velký fotbalista zde nevyrostl.

„Ale talentů tady bylo dost, někteří hráli i dorosteneckou ligu v Baníku, další se upili,“ má vysvětlení Pernica, jenž ve své historii neměl problémy s rozhodčími.

„Pískali, jak uměli. S odstupem času jsem slyšel, že si říkali i o peníze, ale nikdo za námi oficiálně nepřišel a důkazy jsme neměli. Každopádně nyní cítím, že jejich úroveň klesá. Staří zkušení končí a mladí se učí. Ještě více mi vadí mluva během utkání, kdy se sprostá slova stávají standardem. Za nás jsme dostávali i měsíc distanc. Holt, společnost se změnila a ne k dobrému,“ krčí zklamaně rameny celoživotní fotbalový nadšenec.

„Stejně tak nechápu ty současné aféry a vysoké statisícové úplatky za jeden zápas ve fotbale. Berbr a spol. je velký průšvih, navíc když všichni nyní nakradený majetek převádí, tyto peníze budou nenávratně fuč! Je třeba velkých změn, hlavně v horních svazových patrech. U nás na Moravě, na okresní a krajské úrovni vše v zásadě funguje, jak má,“ cítí Pernica.

Nejvíce jej ale nyní mrzí, že se svými staršími kolegy nemají v klubu pořádně komu předat svá funkcionářská žezla.

„Nejsou lidi, kteří by jako my z nadšení chtěli fotbal rozvíjet. S výjimkou žáčků chybí základna, trenéři, funkcionáři. Náš největší problém je, že již několik let nemáme dorostence. A když nejsou ani velké finance na případné nákupy, velmi reálně hrozí zánik klubu,“ zakončil se zdviženým prstem Pavel Pernica.