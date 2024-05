Zahozené tutovky u někdejší skvělý šutér ani neřešil. „Jsem zklamaný z výsledku, ale hlavně z výkonu. Takto se prostě fotbal nehraje. Byli jsme bez zájmu, chuti. Sice jsme si vypracovali dost šancí na to, abychom ve Zlechově zvítězili, ale hra musí být daleko lepší. Pokud to kluky nebude bavit, tak to nemá smysl dělat,“ ví dobře.

I. B třída sk. C, 23. kolo

SK ZLECHOV – TJ SOKOL OŘECHOV 2:1 (1:0)

Branky: 32. a 67. Tomáš Vaněk – 52. David Hynčica. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 120.

I když Ořechov má v kádru šikovné hráče i zkušené borce, na jaře mu to drhne. A je jedno, zda za něj nastupuje Veliče Šumulikoski, nebo chybí jako v neděli dopoledne.

Celkově je to od Sokola málo. „Nejde nám to a nevíme, jak z toho ven,“ krčí rameny Kowalík.

„Soupeři nás předčí důrazem, zápalem, vůlí. My si možná myslíme, že to uhrajeme profesorsky, ale takto se v nižších třídách nehraje,“ uvedl naštvaně.

Boj o první místo vůbec neřeší. Ví, že s těmito výkony si mančaft vyšší krajskou třídu nezaslouží. „Budeme rádi, když skončíme třetí,“ myslí si.

V I. B třídě ale ztrácejí i ostatní týmy. Skvělou formu má Uherský Ostroh, daří se i Buchlovicím. Ostatní celky střídají lepší zápasy s těmi horšími, což platí i o Zlechovu, který se ale proti okresními rivalovi vybičoval k výbornému výkonu, favorita přetlačil nezdolným úsilím.

„Jsem nadmíru spokojený. Dneska celý mančaft dřel, obětoval se. Kluci zaslouží absolutorium. Myslím, že jsme chtěli víc než soupeř,“ prohlásil kouč Zlechova Libor Matoušek.

Po vydařeném utkání vyzvedl přístup i nasazení. „Zápas jsme nejen odbojovali, ale v prvním poločase jsme byli i silní směrem dopředu. Po změně stran jsme se však více zatáhli a spíše se bránili. Ořechov byl silní na míči, vypracoval si nějaké šance, ale podržel nás brankář Červinka. Spoluhráči mu však pomohli,“ prohlásil Matoušek.

Souboj bratří Červinků dopadl lépe pro Michala. Brankář Zlechova inkasoval pouze jednou, sourozenec Adam se neprosadil, výkonem zabředl do průměru.

Ořechov nalomila trefa Tomáše Vaňka z 32. minuty. Hosté si v první půli rovněž vypracovali šance, Jakub Kowalík ale ani jeden ze svých samostatných úniků neproměnil.

Až v úvodu druhé půle asistoval u vyrovnávací trefy Hynčici, kterému pak radostí očistil kopačky!

Oslava gólu zaujala, hosté se ale jinak dál střelecky soutěžili. Trápil se Jakub Kowalík, který po změně stran zazdil další dvě šance. Neprosadil se mladík Jakubíček ani Prachman.

Rozhodnutí přišlo v 67. minutě. Po centru střídajícího Jurči se hlavou prosadil Tomáš Vaněk a zajistil Zlechovu tři body.

„Ještě vyhrát mistrovství světa v hokeji a bude to krásná neděle,“ dodal s úsměvem kouč Matoušek.

Jeho tým si upevnil devátou pozici, dere se nahoru.