„Byl to teprve první zápas. Nyní neřešíme, zda jsme první, druzí nebo třetí. Tabulka je vyrovnaná, důležité to bude až na konci sezony,“ ví dobře.

Zkušený středopolař se pod výhru Hluku ve šlágru 14. kola podepsal dvěma přesnými zásahy. Ve 13. minutě navázal na úvodní trefu Skovajsíka a zvýšil na 2:0, čtvrt hodiny před koncem pak i s přispěním hostujícího gólmana Michuta skóroval znovu.

Hotovo ale pořád nebylo.

Hrachovec se v zoufalé situaci semkl a závěr nečekaně zdramatizoval. Chybělo jen velmi málo, aby si hosté na Valašsko odvezli bod.

„Byla to naše klasika. To, co jsme nedali na podzim, nás provází i na jaře. Vytvoříme si pět tutovek a nedáme žádnou z nich. Soupeř šel na konci do rizika a trápil nás,“ přiznává.

Hlučané nakonec koncovku i díky brankáři Pěgřímovi ustáli, vedení uhájili. Někteří v příznivci v hledišti ale místy ani nedýchali.

Z exhibice drama. Hluk málem ztratil s Hrachovem vedení 3:0, nakonec je v čele

Hrachovec sice po většinu zápasu tahal za kratší konec, ve druhé půli ale ukázal svoji kvalitu a i bez tří stěžejních hráčů protivníkovi zatápěl.

„Hrál se solidní fotbal. Na obou stranách byla vidět kvalita. Konec byl trošku hektický, to už se ale jenom nakopávaly balony dopředu,“ říká.

Sopůšek po změně stran zaujal i neobvyklým gestem. Nejprve obral soupeře čistě o míč, aby jej pak poslal za postranní čáru, když borec z Hrachovce zůstal ležet na zemi s menší bolestí. „To jsem ještě neviděl,“ kroutil hlavou trenér Hluku Václav Uhlíř.