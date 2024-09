Remízu mohl Spartaku v poslední minutě zachránit Roman Sopůšek, zkušený středopolař ale penaltu nařízenou za ruku soupeře ve vápně neproměnil.

Opora slováckého celku tak jen podtrhla sobotní mizérii.

Krajský přebor, 6. kolo -

TJ SPARTAK HLUK – FC BRUMOV 1:2 (1:0)

Branky: 24. Tomáš Martiš – 60. Marek Chovanec, 65. Pavel Opravil. Rozhodčí: Ambroz – Mikulášek, Kotačka. Diváci: 140.

Hosté z Brumova dorazili do Hluku oslabení o několik hráčů, jejich příznivci si pak v hledišti neodpustili jízlivé poznámky, že Spartak prohrál s béčkem. „Bylo to přinejmenším hloupé,“ říká známý hlucký funkcionář Antonín Zlínský.

„My si dokážeme porovnat, kolik hráčů jim scházelo, od toho je internet,“ přidal s úsměvem.

„Od začátku však bylo vidět, že se na nás Brumovští dobře připravili. Byli rychlí, důrazní, hráli z obrany na brejky. Před naší brankou byly nějaké závary, ale na branku to nebylo,“ míní Zlínský starší.

Za domácí poprvé celý zápas odehrál kanonýr Tomáš Martiš.

„My jsme si vytvořili daleko nebezpečnější šance, které jsme nedávali, a proto se nám to vymstilo. Místo, abychom vedli 4:1, tak to bylo jen 1:0,“ říká Zlínský starší. Spartak poslal do vedení ve 24. minutě Martiš, který po úniku obešel hostujícího gólmana Kubína.

„I ve druhém poločase jsme začali dobře, jen ten balon do sítě soupeře se nám nedařilo dostat. Naproti tomu kopali hosté v šedesáté minutě roh a míč po nepřehledné situaci skončil v síti,“ líčí.

Prosadil se Chovanec.

V 65. minutě kopali roh Hlučané. Nestačili se ale vrátit do obrany. Náhodný odkop se dostal k Opravilovi, brankář Pěgřim na chvíli zaváhal, nestačil už doběhnout soupeře a bylo to 1:2.

„Potom už jsme míče nakopávali, měli jsme šance, které jsme neproměnili a vrchol přišel v poslední minutě, kdy rozhodčí Ambroz za ruku po rohovém kopu nařídil pokutový kop. Sopůška však brankář Kubín, nejlepší hráč soupeře, vychytal,“ povzdechl si Zlínský starší.

„Hosté hráli velmi dobrý fotbal a proti nám nesmírně bojovali, za což si odvezli vítězství. Podle počtu vytvořených šancí jsme ale měli vyhrát,“ dodal známý funkcionář.

Fotbalisté Hluku se pokusí odčinit domácí zaváhání v sobotu dopoledne v Luhačovicích.