Vedení Jiskry totiž legendu Synotu v pondělí na schůzi výboru nečekaně odvolalo. Tým přebírá dosavadní kouč mládeže Petr Sonntag, který tým poprvé vedl na úterním tréninku.

„Každý konec je vždycky nepříjemný, ani nám se to neříkalo lehce. Libor u nás odvedl kus práce, fotbal ve Starém Městě zase o něco pozvedl. My jsme se ale rozhodli mužstvo po pandemii koronaviru oživit, dát mu nový impulz. Více ho provázat s dorostem, mládeží,“ vysvětluje předseda Jiskra Staré Město Jan Žitňanský.

Vedení klubu už nechce honit postup za každou cenu. Shánět hráče po okolí, brát je konkurenci. Současné cíle Starého Města jsou jiné.

„Pro nás je prioritou mládež,“ tvrdí Žitňanský.

„Důraz klademe hlavně na výchovu vlastních hráčů, které postupně chceme začleňovat do mužstva dospělých. Nyní nám vychází pět až sedm dorostenců, potřebují dostat šanci, ukázat se. Nemá cenu brát hráče z Buchlovic, Ořechova nebo z jiných oddílů,“ má jasno Žitňanský.

Se Soldánem se rozloučil v dobrém. Do dalšího trenérského angažmá mu popřál hodně štěstí a úspěchů.

Sedmapadesátiletý kouč byl po odvolání zaskočený. „Určitě mě to překvapilo. Taky mě to mrzí, na druhé straně takový je trenérský život. Do Starého Města jsem šel s výhledem budovat tým a hrát s ním o postup. Chtěl jsem Jiskru pozvednout do vyšších pater, protože po návratu na Širůch si klub zaslouží hrát vyšší soutěž než je první B třída,“ je přesvědčený bývalý ligový hráč Brna, Olomouce a Slovácka.

Přitom ještě ve čtvrtek se s lidmi z výboru bavil o pomůckách. Věcech, co potřebuje k tréninku. Rozebírali sezonu, přípravu. A za pár dnů skončil.

S tím, že by nedával šanci odchovancům, ale nesouhlasí. „Kdo na naše zápasy chodil, dá mi zapravdu,“ míní. „Loni za nás pravidelně nastupovali Horák, Prachman, Bartošík, chodili s námi Ošívka, Filip Čech, Rožek, Pavlínek nebo Lapčík,“ vyjmenovává mladíky.

Soldán do Starého Města přišel před třemi lety z Boršic, předtím působil v Nedachlebicích, Ostrožské Nové Vsi a v Hluku, kde po skončení profesionální kariéry začínal jako hrající trenér.

Nyní si musí hledat nové angažmá. Bez fotbalu určitě zůstat nechce. „Samozřejmě doufám, že se někdo ozve. Rád bych v trenérské práci pokračoval. Fotbal mě pořád baví, v krajských soutěžích se pohybuji dvacet let. Nějaká práce je snad za mnou vidět. Dobře ale vím, že současná doba není sportu příliš nakloněná. Spousta mužstev řeší vlastní problémy. Nemají hráče, natož aby sháněli trenéra,“ prohlásil.