Bývalý hráč Synotu, Zbrojovky Brno či Olomouce se coby střídající hráč prosadil v nedělním zápase 1. kola Poháru hejtmana Zlínského kraje, na hřišti Zlechova v rozhodnutém závěru mírnil porážku hostů z Ostrožské Nové Vsi, která na půdě okresního rivala z I. B třídy padla 1:4.

„Gól možná potěší, ale mně už je to k ničemu, protože jsme prohráli a hlavně branky by měli střílet mladší kluci. Já už na tom hřišti nemám co dělat, ale bohužel je léto, kluci jsou na dovolené nebo v zaměstnání, tak to řešíme takto,“ prohlásil Libor Soldán po nedělním dopoledním střetnutí.

Pohár hejtmana Zlínského kraje, 1. kolo -

SK ZLECHOV – FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 4:1 (1:0)

Branky: 35. Hynek Vaněk, 52. Dominik Deutsch, 62. Miroslav Velcr, 86. Filip Mazůrek – 89. Libor Soldán. Rozhodčí: Rochovanský – Němec, Fridrich. Červená karta: 63. Miroslav Velcr (Zlechov). Diváci: 53.

Ostrožská Nová Ves, kterou někdejší vynikající útočník či stoper trénuje, první soutěžní duel po krátké letní pauze výsledkově nezvládla a na půdě rivala padla rozdílem třídy.

„V žádném případě spokojený nejsem. Od nás to bylo hodně špatné,“ přiznává Soldán.

Svěřencům vyčítal malé nasazení, nedůslednost při bránění. Chyb bylo ve hře hostů ale daleko víc. „V první půli jsme sice měli nějaké šance, ale neproměnili jsme je a po změně stran jsme odpadli,“ uvedl Soldán.

Z vysoké porážky a vyřazení ale těžkou hlavu nemá. „Říká se, že dobrá příprava znamená povedenou soutěž. Snad to bude platit i v našem případě,“ doufá.

V Ostrožské Nové Vsi došlo po minulé slušné sezoně jenom k pár změnám. Do Jarošova odešel Pavel Lorenc, do Hluku se se vrátil mladý útočník Zlínský, brankář Kohoutek je na zkoušce v třetiligovém Uherském Brodě. Hostům v neděli scházel i záložník Novosad, bek Húsek a útočník Obal.

„Chtěli bychom tým ještě doplnit o nějaké mladé kluky z Kunovic. Uvidíme, jestli k nám někoho pošlou,“ pravil Soldán.

Jedinou posilou je zatím navrátilec z Rakouska Bronislav Šálek.

Zlechovu o víkendu kromě Salingera, který přestoupil do Koryčan, scházeli také Tomáš Vaněk s Balíčkem. Naopak soutěžní premiéru si v novém klubu odbyl Jan Hubál z Boršic, který ale hrával za Stříbrnice.

Trenér Ostrožské Nové Vsi Libor Soldán po utkání ve Zlechově

Trenér Ostrožské Nové Vsi Libor Soldán po pohárovm utkání ve Zlechově | Video: Libor Kopl

Staronový kouč Zlechova Pavel Nožička byl po výhře 4:1 spokojený. „Výsledek je ale lepší než předvedená hra,“ ví dobře.

„Využili jsme však své příležitosti, dali hezké branky. Jsem hlavně rád, že jsme zátěž rozložili na celý mančaft, kluky prostřídali. Zahráli si všichni, i proto zápas splnil svůj účel. Hlavně mladí kluci potřebují sbírat zkušenosti a hrát,“ přidává.

První poločas byl poměrně vyrovnaný. Hosté si vypracovali tři velké šance, Doruška, Machala ani Pšurný ale míč za gólmana Červinku nedostali.

Do vedení šel naopak soupeře. Skóre ve 35. minutě parádní střelou otevřel Hynek Vaněk.

Zlechovští byli daleko produktivnější než neškodný protivník. Krátce po změně stran sice mladík Deutsch nepřekonal brankáře Bočka, ale vzápětí po Vaňkově přihrávce zvyšoval na 2:0.

Pak přišly chvíle Miroslava Velcra. Domácí forvard nejprve propálil hostujícího gólmana, aby se vzápětí nechal po druhé žluté kartě zbytečně vyloučit.

Zlechov sice dohrával ve velkém vedru v deseti, oslabení ale zvládl skvěle. Ostrožskou Novou Ves v závěru dorazil čtvrtým gólem Mazůrek. Hosté už výsledek korigovali nestárnoucím Soldánem.

Zlechov se tak stal druhým postupujícím týmem, už v sobotu Choryně přehrála Vidče 4:0. Zbývající zápasy se hrají v neděli odpoledne.