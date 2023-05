Šobáň vynechal dorost, ze žáků šel rovnou do mužů. Na Slovácko nerad vzpomíná

Vynechal dorost, i na doporučení šéfa fotbalové akademie TJ Vlčnov Josefa Koníčka šel ze žáků přímo do mužů. Šestnáctiletý mladík Jakub Šobáň už se mezi dospělými otrkal, patří do základní sestavy účastníka I. B třídy skupiny C.

Šestnáctiletý útočník Vlčnova Jakub Šobáň rozhodl zápas v Ořechově. | Foto: Deník/Libor Kopl

Kanonýr Deníku Habánik s parťáky táhne Březovou zpátky do přeboru. Jak dlouho zůstane, neví Se soupeřem neměl slitování. Slovenský fotbalista Peter Habánik v okresní soutěži… Přečíst článek > „Za muže nastupuje druhým rokem. Na začátku hrál mládežnický fotbal, když držel balon, dělal všelijaké mašličky, nešel do těla. Teď se rapidně lepší,“ chválí snaživého mladíka kouč Vlčnova Václav Činčala. Šobáň se stal nečekaným hrdinou páteční předehrávky 24. kola. V poslední minutě potrestal hrubou chybu domácího obránce Bartošíka a nekompromisně propálil gólmana Kozelka. „Snažil jsme se zachovat klidnou hlavu a brankáře obstřelit. Ty housle byly taková třešnička na dortu,“ usmívá se šťastný střelec. Šobáň mohl skórovat už v úvodu střetnutí, ale po dlouhém nákopu střílel těsně. „Zpracoval jsem si to dobře, ale jakmile jsem si míč přehodil na levou nohu, volej mi úplně nevyšel,“ posteskl si. Litovat zahozené šance nemusel. Vlčnov i tak na hřišti druhého Ořechova zvítězil po přestřelce 4:3 a domů odvezl všechny body. „Za mě to bylo super. Po většinu času jsme měli míč na noze, hráli slušně. Nakonec jsme proměnili šance a zaslouženě vyhráli,“ míní. Dýmovnice i přestřelka. Ořechov padl s Vlčnovem, rozhodl mladík s brýlemi I když výsledek spoustu lidí překvapil, Šobáň se porážky nebál. „Čekal jsem, že bychom mohli v Ořechově uspět. Máme na to kádr. Kluci jsou dobří, navíc jsme sehraní,“ upozorňuje. Vlčnovský rodák je v mateřském klubu spokojený. V kariéře prošel Slováckem i Uherským Brodem, ale třeba krátké působení ve vyhlášené akademii prvoligového celku jej zklamalo. „Kluci tam byli namyšlení, hráli akorát sami na sebe,“ říká natvrdo. Vyšší soutěži se ale student střední potravinářské školy v Kroměříži nebrání. Z Vlčnova, který bude v příští sezoně zakládat dorost, ale neutíká. „Jestli si mě ale někdo vyhlédne, budu to řešit,“ říká. Mezi muži už se otrkal, teď se potřebuje ještě vyhrát, získat zkušenosti, větší sílu. I když s balonem to umí, problém mu stále dělá hra do těla. „Ze začátku to bylo těžké, ale už si zvykám,“ dodává s úsměvem.

