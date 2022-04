„Je to mladý a kolikrát nezodpovědný kluk. Ale takový smíšek do kabiny, kluci jej mají rádi. Teď coby odchovanec dostává příležitost. A když bude pravidelně trénovat a hrát, tak se bude posouvat,“ říká trenér Osvětiman Pavel Němčický.

Mladíka nyní využívá na kraji zálohy, byť předtím v dorostu Boršic nastupoval na stoperu nebo ve středu zálohy. „Prostě jsem hrál, kde bylo potřeba, ale i tady mě trenér staví, kde se mu to hodí, protože v zimě dost kluků odešlo. Jsem ale rád, že dostávám tolik prostoru,“ uvedl.

Na podzim si Rajsigl teprve zvykal na mužský fotbal. Po dlouhé pauze způsobené pandemií koronaviru se pomalu dostával do formy. Nyní už je etablovaný, nastupuje pravidelně a střílí důležité góly.

Ten premiérový mezi muži si připsal hned v prvním jarním kole ve Zlechově, v sobotu proti Šumicím skóroval znovu. V 64. minutě po centru Tomaštíka upravil na konečných na 2:0, byť hlavnímu sudímu Filgasovi musel pomoct asistent Horváth, který dobře viděl, že míč celým objemem přešel brankovou čáru. „Bylo to štěstím, ale viděl jsem, že balon už byl za lajnou,“ uvedl.

Fotbalisté Osvětiman i díky devatenáctiletému mladíkovi O Velikonocích zaknihovali sedmnáctou výhru a dál vévodí soutěži bez ztráty bodu.

„Je to dobrá šňůra,“ usmívá se.

Favorit to ale proti Šumicím úplně jednoduché neměl. I když byli domácí herně lepší, soupeře na konci obou poločasů pustili do několika šancí, zápas pod kontrolou úplně neměli. „Začátek byl celkem vyrovnaný. Šumice se zatáhly a v deseti lidech bránily, takže se tam těžko dostávalo. Naštěstí to Jirka Perůtka po pěkné kombinaci krásně trefil do šibenice,“ hodnotí duel.

„Ve druhém poločase jsme chtěli pokračovat v aktivní hře. Být v pohybu a dostávat se do náběhů za obranu. Jednou mi to tam Mira Tomaštík hezky dal a balon se ode mě šťastně odrazil,“ přidává.

V Osvětimanech budou po výhře 2:0 veselé Velikonoce. Rajsigl svátky už nijak zvlášť neprožívá. „Teď už jenom obejdu rodinu, ale dřív jsme s partou kluků chodil po celé vesnici. Občas mezi námi byli i nějací krojovaní,“ říká.

Prodloužený víkend spíše využije k odpočinku a nabrání energie před závěrečnými maturitními zkouškami, které jej v květnu čekají. Devatenáctiletý mladík, který navštěvuje Střední průmyslovou školu v Uherském Hradišti, na oboru Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy má před sebou poslední týdny učení.

Zatím to ale nijak nehrotí. Volný čas rozděluje mezi studium, fotbal a kamarády.

V budoucnu by rád šel na vysokou školu. První pokus ale promarnil. „Je to taková blbá příhoda. Řešil jsem to na poslední chvíli a jelikož jsem nemohl najít vysvědčení ze třeťáku, tak jsem se Ostravy na energetiku, kam jsem se hlásil, nedostal,“ přiznává.

Příští rok ale sympatický mladík podá přihlášku znovu. „Chci se tam dostat a studovat dál,“ říká odhodlaně.

Do té doby může s bývalými ligisty čutat do míče. Času bude mít zřejmě dost.