„Vítězství má pro nás obrovskou hodnotu. Dotáhli jsme se na soupeře před námi,“ radoval se kouč Slovácka U19 Roman West.

Na Širůchu po závěrečném hvizdu přesného sudího Julínka zavládla obrovská radost, euforie. Zdá se, že mladíci ze Slovácka jsou z nejhoršího venku, teď ale musí na poslední úspěchy ve Frýdku-Místku a doma se Slavií navázat i v dalších těžkých zápasech.

„Nejlepší regenerace je vítězství, které podporuje psychiku, rozvazuje nohy. My jsme teď uspěli dvakrát za sebou, což by měli mít kluci v hlavách. Příště s Baníkem by si mohli víc dovolit a předvést třeba lepší fotbal,“ doufá West.

I když se skalp Slavie vždycky počítá, domácí kouč nelétá v oblacích.

Dobře ví, že středeční výhra byla zásluhou kolektivního výkonu, poctivé práce.

„Je to vydřené a upracované vítězství,“ souhlasí.

„Vzadu jsme to zvládli velice dobře, ale byli jsme málo nebezpeční směrem nahoru.

Trenér dorostenců Slovácka Roman West po utkání se Slavií Praha

Zdroj: Libor Kopl

Druhý poločas mi připomínal zápas v Mladé Boleslavi, kde jsme nepodrželi nahoře balon a jenom se bránili. I teď jsme potřebovali, aby si přetížená obrana alespoň na chvíli oddechla,“ pokračuje.

„V takovém zápase bych si představoval, že po výborném vstupu budeme víc nebezpeční a hrát třeba jako ve druhém poločase doma s Libercem nebo první poločas v Brně,“ přidal.

Moravané přitom vstoupili do utkání aktivně, favorizovaného soupeře zmáčkli a dvakrát zahrozili.

Nejprve pálil Muhammad Ayhaya, hostující brankář Tomas stejně jako následný pokus Chramcova vyrazil mimo tři tyče.

Slovácko v úvodní čtvrthodině zahrávalo několik rohů, do větší šance se ale nedostalo. „Začátek byl podle našich představ, vynikající, ale já potřebuji, abychom u této aktivní hry vydrželi déle,“ uvedl West.

Pražané zahrozili jenom po brejku a centru z levé strany, urostlý forvard Rama ale hlavičkoval nad.

Hra se postupně srovnala, do přestávky se nic zvláštního nestalo.

Ani druhá půle žádné velké šance nepřinesla. V 50. minutě se za domácí obranou ocitl Rama, vyběhnutého brankáře Slovácka Vychodila ale hlavou nepřehodil.

Domácí zahrozili kapitánem Novotným. Nejlepší střelec uherskohradišťského týmu zakončoval po centru Baráta, gólman Slavie ale balon směřující do šibenice vytáhl bravurně na roh.

Klíčová chvíle přišla po hodině hry. Po rohovém kopu obral domácí Gajdošík hostujícího Teteryiu, předložil míč Kolaříkovi a ten povedenu ranou propálil Tomase.

Záložník Slovácka Jan Kolařík po utkání se Slavií Praha

Zdroj: Libor Kopl

Slavii se po inkasované brance probrala, začala útočit, soupeře přehrávat. Slovácko se dostalo pod velký tlak, Pražany do pořádné šance ale nepustilo. Všechny centry s přehledem odvrátilo, střela střídajícího Fraňka šla vedle.

„Slavia měla kvalitu, na konci nás zatlačila. Kluci se báli o výsledek, nechtěli výhru ztratit, a tak přemýšleli nad tím, aby to poctivě odbránili, což se i stalo,“ uvedl West.

„I tak příště musíme najít pasáže hry, kdy míče podržíme vpředu, abychom se dostali i k nějaké mezihře, aby si přetížená obrana mohla odpočinout a nezkolabovala jako v Mladé Boleslavi,“ dodal West.

Celek z Uherského Hradiště vedení 1:0 nepustil a na předposlední Frýdek-Místek ztrácí jediný bod.

Slovácko navíc čeká na registraci jednoho afrického hráče, který ještě zvýší údernou sílu.