Dorostenci Slovácka po nepřesvědčivém vstupu do jara neuvěřitelně povstali, na výhru ve Frýdku-Místku a vydřený triumf nad Slavií navázali i o víkendu proti Baníku Ostrava, moravského rivala na Širůchu svlékli ve druhé půli do naha, po jasné výhře 5:0 poskočili na nesestupové čtrnácté místo a dýchá se jim daleko lépe než po mizerné podzimní části.

Tak dobře u devatenáctky v Uherském Hradišti dlouho nebylo. „Situace je pro nás samozřejmě lepší. Pro psychiku je dobře, že žijeme a máme o co hrát, ale před námi je stále hodně zápasů, boj o záchranu je pořád otevřený,“ ví dobře kouč staršího dorostu Slovácka Roman West.

I. Celostátní liga dorostu, 21. kolo -

U19: FC SLOVÁCKO – AKADEMIE FC BANÍK OSTRAVA 5:0 (0:0)

Branky: 79. a 82. Victor Uduebo, 54. Daniel Barát, 56. Ondřej Mikač, 76. Lukáš Novotný. Rozhodčí: Žurovec – Zapletal, Štipčák. Diváci: 100.

Poslední výkony a hlavně výsledky mužstvo nakoply, posílený tým si najednou věří, jde si za svým cílem.

„Před utkáním ve Frýdku-Místku to pro nás nebylo příjemné. Soupeři před námi vyhrávali, bodový odstup byl větší. My jsme sice taky odehráli solidní zápasy, výsledky ale nebyly dobré. Zlepšilo se to až teď. Věřím, že když dál budeme důslední, zodpovědní a kluci budou plnit všechny pokyny, tým má kvalitu na to, aby vítěznou šňůru ještě protáhl a dál bodoval,“ říká.

Devatenáctka Slovácka odstartovala parádní týden ve Frýdku-Místku, kde zvítězila 2:0. Venkovní úspěch potvrdila ve středu doma proti Slavii, Pražany udolala na Širůchu 1:0 a gól neinkasovala ani v sobotu dopoledne, kdy doma přehrála Ostravu 5:0.

„Ve Frýdku to bylo pro kluky těžké hlavně po psychické stránce, ale zvládli to. Se Slavií jsme dali gól a poslední půlhodinu ubránili, což nás stálo spousty sil. Zatímco Baník se na nás chystal celý týden, my měli na regeneraci a přípravu dva dny, navíc jsme měli v nohách těžké střetnutí,“ líčí West.

První poločas s Baníkem byl vyrovnaný, bez gólu. „Hosté sice měli územní převahu, my jsme ale dobře bránili a nepustili jsme do žádné šance. My jsme si naopak vytvořili dvě velké příležitosti, které jsme ale neproměnili,“ popisuje.

Celek z Uherského Hradiště zlomil soupeře ve druhé půli, kdy střelecky explodoval. Domácí po změně stran skórovali hned pětkrát. Kanonádu odpálili Barát s Mikačem, pak se trefil kapitán Novotný. V závěru ozdobil svoji premiéru dvěma góly Nigerijec Victor Uduebo.

„Třeba s Brnem jsme šance zahazovali, teď jsme byli produktivní a stříleli branky. Napadalo nám tam téměř všechno. Výsledek je vysoký, ale naprosto zasloužený,“ tvrdí West.

„Kluci pracovali dozadu velmi dobře a stejně jako Slavii nepustili Baník do ničeho velkého. Naopak jsme měli ještě další možnosti ke skórování,“ přidává.

Kouče Slovácka těšil nejen výkon a výsledek, vyzdvihl ale i fyzickou připravenost týmu.

„Jsem rád, že to kluci zvládli kondičně. S náročným programem si poradili strašně dobře,“ pochvaloval si.

Velkou premiéru v dresu Slovácka za sebou má útočník Uduebo. Posila z Nigérie na Moravu dorazila před dvěma týdny, do zápasů kvůli zdlouhavé administrativě mohla zasáhnout až o víkendu.

Duel se Slavií sledovala pouze z tribuny.

„Doporučil nám ho levý bek Muhammad Yahaya. Hrávali spolu v jedné akademii. Už na pátečním předzápasovém tréninku bylo vidět, jak je hladový, ukázal velkou kvalitu v soubojích i v zakončení. Jsem rád, že si to přenesl i do zápasu,“ uvedl West.

Od zahraniční akvizice si dost slibuje. „Je jiný než naši útočníci. Dokáže vepředu podržet balon, svojí rychlostí a agresivitou vytvořil tlak na bránu. V utkání pracoval velmi dobře a zaslouženě byl odměněn,“ říká.

„Kromě toho, že dal dva góly, tak se ještě dostal do dalších dvou šancí. Klidně mohl dát více branek. Proti Baníku ukázal, že je rozdílový hráč, může nám pomoct. Věřím, že s ním vzroste sebevědomí i síla celého týmu,“ dodal West.

Jeho tým čeká další duel už v pátek na půdě Karviné.