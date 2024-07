„Přijetí od realizačního týmu, kolektivu a vedení Slavie bylo velmi hezké. Jsem opravdu nadšená. Největším lákadlem pro mě byly hráčky a jejich kvalita,“ uvedla po přestupu Žufánková.

Jednadvacetiletá útočnice začala svou kariéru v Buchlovicích, kde hrála až do mladších žáků. Poté přestoupila do Slovácka.

Přes žákyně a juniorky se dostala až do žen. V modro-bílém dresu zažila i atmosféru Ligy mistryň, když nastoupila ke dvěma zápasům v kvalifikační skupině.

Mládežnická reprezentantka prošla všemi věkovými kategoriemi a v roce 2023 debutovala v národním týmu žen. Aktuálně působí v reprezentaci do 23 let pod vedením trenérky Slavie Blanky Pěničkové.

„Janu jsme sledovali dlouhodobě a těší nás, že si pro svou další kariéru vybrala Slavii. Jde o velmi pracovitou, talentovanou útočnici, která se dokáže prosadit v těžších zápasech, i to je dobrý předpoklad, aby byla pro náš ženský tým přínosem,“ říká k přestupu čerstvé posily místopředseda představenstva Slavie Martin Říha.

| Video: Youtube

Do hlavního města míří ze Slovácka také slovenská záložnice Michaela Ferencová. Devatenáctiletá ofenzivní hráčka se rozhodla po vypršení smlouvy v Uherském Hradišti nepokračovat a odchází do Slavie Praha jako volná hráčka.

„Moje pocity jsou velmi pozitivní. Jakmile jsem přišla a uviděla ty podmínky ve Slavii, bylo to něco neskutečného oproti Slovácku, kde jsem působila. Je to můj malý splněný sen,“ komentuje svůj přestup Ferencová.

Reprezentantka Slovenska přestoupila do Slovácka v roce 2012 ze Sokoľan, který se nachází nedaleko Košic. K fotbalu ji přivedl její bratr.

Mládežnická reprezentantka nastupovala v reprezentaci do 17 a do 19 let, v A-týmu Slovenska debutovala v říjnu 2023, kdy nastoupila do zápasu Ligy národů proti Rumunsku.

„Michaela je šikovná, agilní středopolařka, která má veškerý potenciál se ve Slavii prosadit. I přes svůj nízký věk už má zkušenosti i ze seniorského národního týmu Slovenska,“ představil posilu Martin Říha.

Fotbalistky Slovácka se pokusí obě opory nahradit nejen z vlastních zdrojů, ale i odjinud.