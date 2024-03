„Dozvěděli jsme se to až na srazu. Bohužel než ze Zlína přijel vypomoct Pavel Pochylý, prohrávali jsme 0:3,“ posteskl si kouč Slavkova Miroslav Mančík.

I. B třída sk. C, 15. kolo -

TJ SOKOL SLAVKOV – SK ZLECHOV 1:3 (0:3)

Branky: 58. Petr Zimčík – 6. Hynek Vaněk, 24. Tomáš Jurča, 25. Dominik Deutsch. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 32.

I když porážku na Hustáka samozřejmě nesváděl, s Kuriálem mezi třemi tyčemi by duel vypadal zřejmě jinak.

„První gól jsme inkasovali ze třiceti metrů. Byla to laciná branka, když balon Hustákovi propadl mezi rukama. Normální brankář by to měl, navíc by si obranu trochu podirigoval. Kluci byli vzadu nejistí, podle toho taky vypadala první půle,“ uvedl Mančík.

„Zlechov toho využil, dal nám tři branky a po změně stran si utkání pohlídal,“ přidal.

Hosté měli skvělý nástup do utkání. Zatímco před týdnem začátek vůbec nezachytili a s Malenovicemi při jarní premiéře ve 2. minutě tekli 0:2, tentokrát si dali pozor a gólem Hynka Vaňka šli brzy do vedení.

Pak se rychle za sebou prosadili Tomáš Jurča s dorostencem Dominikem Deutschem a bylo hotovo.

„Podmínky pro fotbal byly šílené. Ve Slavkově strašně foukalo, balon utíkal. První poločas jsme hráli se silným větrem v zádech. Využili jsme toho, proměnili šance a vedli 3:0," uvedl hostující trenér Libor Matoušek.

„Ve druhém poločase se to zase otočilo. Domácí nás zatlačili, celý druhý poločas byli lepší, ale inkasovali jsme pouze jednu branku a nakonec to ustáli. S výhrou jsme samozřejmě spokojení. Vstup do jara se nám vydařil. Chyběl nám Salinger, jinak dáváme šanci mladým hráčům. Slavkov neměl v první půli klasického gólmana, což se na výsledku taky projevilo,“ dodal.

Okresní rival na tom tak dobře není. „Je to škoda, protože Zlechov byl hratelný soupeř. Mohli jsme se na něj v tabulce dotáhnout, takto na něj ztrácíme už šest bodů,“ štve Mančíka, který v sobotu postrádal pouze Kotačku.

„První poločas jsme odehráli proti velkému větru. Po změně stran jsme už byli herně lepší a výsledek alespoň zkorigovali, další branky jsme ale nepřidali,“ dodal zklamaně Mančík.

Slavkov se za týden představí v Ostrožské Nové Vsi, Zlechov čeká derby s Buchlovicemi.