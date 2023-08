Fotbalisté Slavkova se po dvou porážkách v nejnižší krajské soutěži dočkali první letošní výhry. Sokol zvládl náročnou sobotní domácí šichtu s Ostrožskou Novou Vsí, okresního rivala díky brankám Kotka a střídajícího Mana po změně stran udolal 2:0 a zvedl si náladu po předcházejících nezdarech.

Fotbalisté Slavkova (červenobílé dresy) ve 3. kole I. B třídy skupiny C zdolali Ostrožskou Novou Ves 2:0. | Foto: Deník/Libor Kopl

Trenér Slavkova Miroslav Mančík, který z pracovních důvodů dorazil na utkání o něco později, musel v závěru střetnutí dokonce svěřencům vypomoct na trávníku, v posledních pěti minutách přispěl k udržení čistého konta i k uhájení náskoku.

„Za tři body jsme rádi. Snad nám pomohou a trošku uklidní,“ věří Mančík.

I. B třída skupiny C, 3. kolo -

TJ SOKOL SLAVKOV – FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:0 (0:0)

Branky: 48. Jakub Kotek, 68. Lukáš Man. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 75.

Slavkov zažívá složitý start do nové sezony v I. B třídě. Kádr po letní obměně dává složitě dohromady, hráčů je každý týden tak akorát.

I do utkání proti Ostrožské Nové Vsi šli domácí bez řady opor. Zaskočit musel třeba brankář Pochylý, se kterým se vedení klubu loučilo při úvodním duelu s Buchlovicemi. V sobotu stál zase mezi třemi tyčemi, gólman Gregor byl totiž v práci.

Absencí však bylo daleko víc. Hrstce fanoušků se tak alespoň představil Vlastimil Kůřil. Šikovný mladík stejně jako Vasyl Berkela přišel do Slavkova z Uherského Brodu. „Ještě bychom z ČSK rádi získali jednoho hráče,“ přiznává Mančík.

Naopak Bartončík s Valentou Slavkov jistě neposílí. Zamířili totiž do Štítné nad Vláří.

Hosté na utkání dorazili bez stoperů Davida Juráska s Ťokem a také záložníka Pančíka. První poločas byl vyrovnaný, moc krásy nepřinesl.

Domácí byli o něco nebezpečnější, více hrozili. Jinak se hrálo spíše mezi šestnáctkami s řadou nepřesností a zbytečných ztrát.

Slavkovu vyšel nástup do druhé půle, kdy šel díky gólu Kotka do vedení. V 68. minutě pojistil vedení střídající Man. Závěr už domácí takticky zvládli, protivníka do nějaké extra šance nepustili a slavili výhru 2:0.

Ostrožská Nové Ves výkonem zklamala. „Bohužel jsme nehráli tak dobře jako minulý týden proti Malenovicím,“ posteskl si hostující kouč Libor Soldán.

Z porážky těžkou hlavu neměl. „Pro nás je to dobrá facka. Alespoň si po druhém kole sedneme na prdel a začneme od začátku,“ věří.

Přitom Novovešťané klidně mohli ve Slavkově nějaké body získat. „Soupeř nebyl o nic lepší, ale potrestal naše velké chyby při rozehrávce a po brejcích skóroval,“ mrzí Soldána.

„My jsme do hry dali málo bojovnosti i fotbalovosti. Místo toho, abychom hráli kolektivně, kombinačně, každý to bral spíše na sebe. My jsme zahrozili snad jen hlavičkou Obala, který v těžké pozici trefil na brankové čáře stojícího protihráče. Jinak jsme měli spíš nějaké pološance, nic velkého. Celkově zápas moc pohledný nebyl,“ dodala legenda Synotu.