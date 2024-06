Ve Slavkově slavili v sobotu sedmdesát let fotbalu.

Protáhli si sezonu, i ve velkém vedru si užili významné klubové jubileum, parádní oslavy. Fotbalisté Slavkova si v sobotu připomněli sedmdesáté výročí od založení klubu. Do útulného areálu si pozvali nejen bývalé hráče sousedního Horního Němčí, ale i družební Beckov, slovenského soupeře zdolali 5:3 a naladili se na večerní zábavu se skupinou Reflexy.

„Jsem rád, že jsme to výsledkově zvládli a zápas vyhráli. Byla to pro nás ukončení sezony, taková rozlučka, příjemné zpestření. Za dva týdny, kdy hrajeme první přípravný zápas proti Velké nad Veličkou, se sejdeme znovu, ale už to nebude tak uvolněné jako dnes,“ ví dobře trenér Slavkova a jedna z oceněných klubových legend Miroslav Mančík.

Dvěma góly se při oslavách blýskl Jan Zámečník. Útočník Uherského Brodu, který na jaře pomohl Kunovicím k postupu do krajského přeboru, by mohl být jednou z letních posil Slavkova, který lanaří i svého odchovance a trenérova syna Marka.

Oslavy fotbalu ve Slavkově

Muži: TJ Sokol Slavkov – Beckov 5:3

Staří páni: TJ Sokol Slavkov – Horní Němčí 3:1

Dorost: TJ Sokol Slavkov – TJ Šumice 2:1

I ten se stejně jako Sládeček či Kotek blýskl jedním gólem.

Za domácí tým nastoupil i Michal Machala z Drslavic, chyběli naopak Kotačka s Omelkou. Druhý jmenovaný chce ale s fotbalem končit. „Máme domluvené nějaké kluky ze Slovenska i od nás. Věřím, že to klapne a tým posílíme,“ přeje si Mančík.

Slavkov skončil v poslední sezoně krajské I. B třídě skupině C jedenáctý. Postupové ambice nemá, mančaft chce rozšířit hlavně kvůli úzkému kádru. „Aby se nestávalo, že budeme na zápasy jezdit v jedenácti, dvanácti lidech,“ vysvětluje kouč.

V předzápase zdolali staří páni Slavkova sousední Horní Němčí 3:2. Domácí stará garda rivala zničila třemi bleskovými údery v úvodních deseti minutách. Hosté stačili výsledek už pouze zkorigovat.

Vůbec první výhru zaknihoval nově založený tým dorostu FK Javořina. Společné družstvo Slavkova, Horního Němčí a Boršic u Blatnice bude v nadcházející sezoně hrát okresní přebor.

V rámci oslav se představily i naděje z miniškoličky, přípravek a žáků.

„Do Slavkova jezdím jako hráč či trenér Slovácké Slavie od sedmdesátých let. Těší mě, že se tady podařilo najít správnou partu lidí, která se o zdejší fotbal dobře stará. Je tady hezký areál, fotbal se dostal na velmi solidní úroveň,“ říká předseda OFS Uherské Hradiště František Miko.

Známý funkcionář vyzdvihl hlavně práci s mládeží. „Vím, že je FK Javořina složená ze tří oddílů, ale výsledky mají úžasné,“ oceňuje. „Před lety to tady s mládeží nebylo ideální, ale vzali to za správný konec. Držím jim palce,“ přidal.

Do Slavkova zavítal i předseda Zlínského krajského fotbalového svazu František Hubáček, který stejně jako Miko pozdravil diváky a popřál oceněným slavkovským osobnostem.

„Stačila mně krátká chvilka tady v areálu na to, abych zjistil, jaký máte postoj k lidem, kteří fotbal u vás dělají. Za mě je ideální spojení fotbalu a radnice. Libora Švardalu znám dlouhé roky, byli jsme kdysi kolegové, takže dobře vím, že má sport v krvi a obětuje mu spoustu času,“ prohlásil Hubáček.

„Do budoucna vám chci popřát hodně úspěchů. Věřím, že jste se vydali správnou cestou, když jste se spojili s okolními vesnicemi. Je důležité fotbal na vesnici udržet, protože už nám zbývají jenom fotbal a hasiči. A pokud fotbal zanikne, nebudou se mít lidé kde scházet,“ pokračuje.

Slavkov nikdy v historii nehrál nejnižší třídu, 22 let působí v krajské soutěži.

Zasloužili se o to i některé významné osobnosti, které klub ocenil.

Kromě šéfa Jaroslava Habarty fanoušci tleskali také slavkovské legendě Františku Švardalovi, místo něho ale cenu převzala žena Marie Švardalová. Vedle ní na ploše stál kronikář a hlasatel Josef Bartoš, někdejší hráč a funkcionář Jaroslav Zubík, kouč Miroslav Mančík, starosta Libor Švardala, Zdeněk Švardala starší, brankářská legenda Pavel Pochylý a další dlouholeté opory Petr Zimčík a Martin Chovanec.

Oslavy zakončila hodová zábava se skupinou Reflexy, ještě před ní na pódiu vystoupili Vojta Sax a Pavlína Šivíková.