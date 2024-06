Přišli o jarní neporazitelnost, dlouhou sérii bez porážky, ale i před posledním zápasem sezony stále drží první místo, jsou nejblíže vítězství v soutěži. Fotbalisté Uherského Ostrohu ve šlágru 25. kola podlehli doma Zdounkám 0:1, vyrovnaný duel rozhodl v 88. minutě hostující útočník David Moravec.

Fotbalisté Uherského Ostrohu podlehli Zdounkám 0:1 | Video: Libor Kopl

Díky trefě jmenovce olympijského vítěze z Nagana bude boj o postup do I. A třídy otevřený a napínavý až do konce.

Ostrohu bez ohledu na další výsledky stačí porazit pátý Ořechov a slaví, druhé Buchlovice ztrácí jediný bod, v posledním kole se představí v Malenovicích. Na zaváhání lídra budou čekat i Zdounky, které na závěr hostí sestupující Traplice. Úplně bez šance není ani čtvrtá Topolná. Musí ale uspět ve Lhotě a konkurenti zkolabovat …

I. B třída sk. B, 25. kolo -

FK UHERSKÝ OSTROH – TJ ZDOUNKY 0:1 (0:0)

Branka: 88. David Moravec. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 155.

„Z porážky nedělám tragédii, díky dalším výsledkům jsme před posledním zápasem zůstali první, pořád to máme ve svých rukách. Pokud zvládneme utkání s Ořechovem, soutěž vyhrajeme, což nikdo nečekal. Když to nevyjde, svět se nezboří,“ ví dobře trenér Uherského Ostrohu Roman Šálek.

Zdounky litují zbytečných ztrát v předcházejících kolech. „Teď nás mrzí, že nemáme více bodů,“ přiznává kouč Vladimír Andrýsek.

„Fotbal předvádíme pěkný, akorát jsme se na začátku těch výher trošku báli. Třeba v Ořechově jsme vedli 2:0, ale prohráli 2:3. Srážely nás zahozené šance, laciné branky,“ přidává smutně.

Útočník Zdounek David Moravec po utkání v Uherském Ostrohu

Zdroj: Libor Kopl

Nedělní duel ale Zdounkám vyšel. Taktickou bitvu rozhodli gólem v závěru, domů jeli z vesela.

„Určitě jsme spokojení. Do Uherského Ostrohu jsme jeli pro výhru. Chtěli jsme konec sezony zdramatizovat, což se nám podařilo,“ lebedil si Andrýsek.

Zatímco tým z Kroměřížska výrazně oživil šance na postup, Ostrožané si zkomplikovali situaci.

Kdyby doma při loučení s fanoušky vyhráli, mohli slavit. Takto dostali ještě jednu šanci. „Pokusíme se ji využít,“ slibuje Šálek.

Ořechov není evidentně v pohodě, závěr sezony absolutně nezvládá. Ostroh do toho kusí dát všechno. I se Zdounky se rval, vyšel ale střelecky i bodově naprázdno.

„Zklamání je obrovské. I přes prohru nemám klukům co vytknout, makali od začátku do konce,“ ocenil svěřence.

V Uherském Ostrohu bylo vidět, že jde o hodně. „Oba týmy hrály poctivě zezadu, spíše na brejky. Moc šancí nebylo,“ říká Andrýsek.

Kralovaly obrany, domácí kanonýr Zálešák se pořádně neprosadil, na druhé straně moc prostoru nedostal ani Moravec, který ale nakonec utkání stejně rozhodl.

Tutovku z 80. minuty mu ještě famózním zákrokem zneškodnil brankář Pěnčík, v závěru už se ale radoval, když po brejku dotlačil míč do sítě.

Domácí asistent rozhodčího sice zvedl praporek a signalizoval ofsajd, hlavní sudí Konečný měl ale o situaci dobrý přehled a gól uznal.

„Nebál jsem se, že by sudí branku odvolal, protože asistent praporek zvedl až v době, kdy padl gól, ne kdy si náš hráč zpracovával míč,“ poukazuje Andrýsek.

Výkon rozhodčího Konečného chválil. „Zvládl to výborně,“ má jasno.

Domácí porážku na zkušeného arbitra nesváděli. „Mrzí nás, že zápas rozhodla branka. Náš pomezní signalizoval ofsajd, ale těžko se k tomu vyjadřovat. Rozhodčí Konečný to ze své pozice viděl jinak, nemáme mu co vyčítat. Měli jsme dát nějaký gól už předtím, šance na to byly,“ uvedl Šálek.

Jeho tým se v hektickém závěru hnal alespoň za vyrovnáním. Dožadoval se penalty, sudí Konečný domácí „daroval“ jenom nepřímý kop po otálení hostujícího brankáře Šestáka s rozehrávkou. Durna ale mířil nad.

„Utkání bylo vyrovnané, šancí moc nebylo. Bylo to o tom, kdo udělá chybu, kdo dá gól. Remíza by byla spravedlivá, Zdounky byly šťastnější,“ pronesl Šálek.

Výkon soupeře ho ale nepřekvapil. „Zdounky u nás prokázaly svoji kvalitu. Před sezonou jsem je tipoval na jednoho z favoritů na postup. Hrají fakt dobře, vzadu je drží Klapal s Mozgou. Sice mají roky, ale herně to zvládají s přehledem,“ oceňuje kouč Ostrohu.