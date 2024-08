Trenér Slovácka U15 Zdeněk Šturma byl po vítězném utkání samozřejmě spokojený. „Naše výhra je zasloužená. V zápas jsme měli navrch. Nevybavuji si, že bychom soupeře kromě gólu pustili do nějaké velké šance. Naopak jsme se sami prosadili i z netradičních věcí, jako se třeba rozehrávka z poloviny hřiště, kdy Irovský přehodil gólmana,“ uvedl Šturma.

K vidění bylo ale daleko víc zajímavých momentů. „Nebylo to klasické vyhrocené derby se spoustou soubojů a faulů. Ve hře obou týmů naopak bylo hodně fotbalových věcí, hrálo se v tempu. Bylo to pohledné utkání, asi jedno z nejlepších, co jsme za poslední dobu se Zlínem hráli,“ říká.

Hosté šli do vedení hned ve 3. minutě, kdy se prosadil Šuránek. Na 2:0 zvýšil ještě v první půli Brůžek.

Třetí gól přidal po rozehrávce z poloviny hřiště Irovský. I když Zlíňané zásluhou Skopalíka skóre snížili, poslední slovo měl soupeř. Triumf Slovácka završil Dunár.

„Škoda zbytečné chyby v rozehrávce, kterou jsme domácí na chvíli vrátili do hry, ale jinak jsme utkání měli pod kontrolou,“ tvrdí Šturma.

Jeho tým tak ve dvou duelech nastřílel dvanáct branek a pouze jednou inkasoval. Kouč Slovácka ale dobrý vstup do sezony nijak nepřeceňuje.

„Samozřejmě chceme být co nejúspěšnější, ale kluci jsou v pubertě, je to s nimi občas složitější. Navíc biologicky jsme trošku pozadu, soupeři jsou urostlejší, fyzicky na tom lépe. My to musíme nahradit fotbalovostí, technikou, což je někdy těžké,“ dodává Šturma.

V Baťově města slavila i čtrnáctka Slovácka, která zdolala krajského rivala 4:2.

Naděje z Uherského Hradiště se v sobotu představí v Ostravě, kde vyzvou Baník.