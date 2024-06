Zničenou měli neděli i celý víkend. Fotbalisté Dolního Němčí nebudou na venkovní duel v Nedašově vzpomínat vůbec dobré. Svěřenci trenéra Zdeňka Skopala ztratili nadějně rozehraný duel, vedení 3:1. Po velmi nepovedené druhé půli padli 3:4, navíc schytali spoustu nadávek i ran. Domů se vraceli naštvaní, bez bodu.

Trenér fotbalistů Dolního Němčí Zdeněk Skopal nebude na duel v Nedašově vzpomínat příliš v dobrém. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Do takového prostředí, jaké bylo dneska v Nedašově, skutečně jezdit nechcete a více než z naší prohry jsem zklamaný, že tohle je pořád možné vnímat jako sportovní zážitek, na němž jsou přítomny i děti. Chápu, že všichni se učíme a děláme chyby včetně mě, jenomže by měli být nějaké hranice, přes které se už nechodí,“ prohlásil kouč Dolního Němčí Zdeněk Skopal.

I. A třída sk. B, 24. kolo -

TJ NEDAŠOV – FK DOLNÍ NĚMČÍ 4:3 (1:2)

Branky: 40. Josef Fojtík, 59. Daniel Šenkeřík, 70. Josef Pagáč, 77. Jiří Bartoška - 16. a 47. Tomáš Hibler, 45. Michael Palík. Rozhodčí: Kovář. Červené karty: 90. Petr Šuráň – 90. Michael Palík. Diváci: 210.

I když také zápasy v rodišti reprezentanta Davida Juráska či Lukáše Ambrose jsou často také dost vyhrocené a emotivní, vyhrocené atmosféře v Nedašově se prý nepřibližují.

„Chování domácích fanoušků i hráčů, kteří na hřišti předváděli neuvěřitelné divadlo doplněné o nemalé množství nepotrestaných zákeřných zákroků, předčilo jakýkoliv sportovní zážitek,“ uvedl Skopal.

„Fanoušci bouřlivě oceňovali spíše tvrdost jejich hráčů než nějaký fotbalovou akci. Výkon vystrašených sudích korunoval hlavní arbitr, když bezprostředně před střídačkami, a zjevně i před kamerou, udeřil domácí hráč čelem Palíka do hlavy a když si uvědomil co udělal, tak se teatrálně skácel k zemi, na což sudí udělil oběma hráčům druhou žlutou kartu. Evidentně bylo toto prostředí nad jejich síly a sami regulérně přiznali, že měli strach z domácích fanoušků, kteří hrubě uráželi po celý zápas jak je, tak celou naši výpravu,“ kroutí hlavou hostující trenér.

I. A třída sk. B: Dolní Němčí ztratilo vedení 3:1 i Palíka, Koryčany sestupují

I podle kouče Nedašova Tomáše Kolínek to byla místy docela divočina. „Na utkání přišlo docela dost lidí, chtěli jsme to kvůli nim doma zvládnout. Fanoušci nás hnali. Víme, že je u nás docela bouřlivé prostředí, kluci jsou srdcaři, bojovníci. Technické nedostatky nahrazují dřinou, důrazem, což soupeřům často nevoní,“ říká Kolínek.

Přitom fotbalisté Dolního Němčí do utkání v Nedašově vstoupili lépe a po individuální akci Hiblera také otevřeli skóre zápasu.

Poté propadl soupeřův roh a domácí vyrovnali na 1:1. „Z poslední akce pr

vní poločasu jsme se pro změnu prosadili po rohu my, když Palík z vápna propálil všechno, co mu stálo v cestě,“ líčí Skopal.

Jak hosté první poločas ukončili, tak i ten druhý začali. Ihned po přestávce Roman Bobčík připravil míč Hiblerovi, který opět zakončil bezchybně.

„Po naší brance na 1:3 jsme nepochopitelně přestali hrát naši hru a přizpůsobili se domácí nakopávané, čímž jsme je dostali zpátky do hry, protože takový systém nám prostě nevyhovuje a ani ho hrát nechceme,“ zlobil se Skopal.

„Také velmi mladí rozhodčí v této fázi zápasu už nevydrželi tlak domácích hráčů a fanoušků, a zbytek zápasu vůbec nezvládli. My jsme ale vytvářeli jednou hrubou individuální chybu za druhou a nechali si vstřelit tři branky,“ přidává zklamaně.

„V obranné fázi jsme soutěžili, kdo udělá větší chybu. Domácí, aniž by předvedli kloudnou fotbalovou akci a dali si tři po sobě jdoucí nahrávky, tak standardními situacemi výsledek otočili ve svůj prospěch. Byli prostě důrazní a naši obranu to dneska stačilo. Za celý druhý poločas jsme si ale mimo branky nevytvořili snad žádnou větší šanci. Na výhru je hrát jenom poločas málo, což jsme ukázali po Újezdci i v Nedašově,“ dodal naštvaně.

Rozjeté Kunovice bodovaly pošestnácté v řadě. Zápas s Mladcovou rozhodl Salay

Zatímco celek ze Slovácka ztratil kontakt s druhou Nivnicí i třetími Kunovicemi, Nedašov si zvedl náladu a přiblížil se desátým Zborovicím.

„Jsme spokojení, jak jsme utkání zvládli. Po sérii špatných výsledků jsme potřebovali zase bodovat. Víme, že Dolní Němčí je kvalitní soupeř, což prokázalo hlavně v prvním poločase, kdy si vytvořilo víc šancí a zaslouženě vedlo. My jsme ale taky několikrát zahrozili. I když jsme v úvodu druhé půle dostali branku na 1:3, kluci to nevzdali a dál bojovali. Byli jsme důraznější, dali do toho víc,“ míní Kolínek.

„Hosté ve druhé půli znejistěli, začali se strachovat o výsledek. Porážka je pro ně krutá. Spíše by tomu slušela remíza,“ zakončuje domácí kouč.