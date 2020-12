„Je to rozhodnutí a dohoda z rozumu, prioritu u mě má práce u fotbalistek Slovácka,“ přiznal Blaha, jenž na podzim několikrát kvůli termínové kolizi chyběl na lavičce.

„Vycítil jsem, že to není dobře. Protože neutíkám od kormidla, určitě budu klukům dál fandit a jezdit se na ně dívat a třeba se někdy v budoucnu ještě uvidíme,“ směje se 42letý fotbalový kouč.

Pro nového zkušeného 49letého kouče z Kroměřížska je změna nejen výzvou, ale v neposlední řadě znamená zmenšení dojezdové vzdálenosti.

Zdroj: DENÍK/Jan Šmíd„Také zde znám více hráčů. Každopádně do Kvasic na stadion to mám oproti předchozím pětatřiceti kilometrům nyní jen něco okolo deseti,“ upřesnil Lehkoživ, jenž odchod po půldruhém roku neoznačil za zradu bystřického týmu.

„Už během nepovedeného podzimního začátku jsem několikrát avizoval, že by týmu asi prospěl můj odchod a nový impulz. Kádr je zde dobrý, má na horní polovinu. Třebaže se nám závěr před předčasným koncem podzimu povedl, v minulých dnech jsem byl osloven Kvasicemi a rychle došlo k dohodě,“ potvrdil zkušený fotbalový odborník, jenž by kádr rád doplnil a vrátil se stejně jako v uplynulé sezoně do bojů o špici tabulky krajského přeboru.

„Mladý perspektivní tým doplatil na odchod zkušených Šelingra se Stojaníkem. Právě kvalitní hráče do defenzivy se pokusíme získat, abychom druhý týden v lednu již naplno začali s přípravou na náročnou jarní část a vrátili Kvasice v tabulce tam, kde ještě nedávno byly,“ doplnil Jindřich Lehkoživ.

Ve fotbalové Bystřici pod Hostýnem v těchto dnech vybírají nového trenéra, jenž by také měl pomoci jejich aktuálně 12. celku krajského přeboru do klidnějších vod.

„Úplně zaskočení rozhodnutím trenéra Lehkoživa nejsme a chápeme jeho rozhodnutí. Nyní již jednáme s dvěma třemi kandidáty na uvolněný post, přičemž jasno bychom chtěli mít do Vánoc, nejlépe ještě dříve. S ostrou přípravou pod novým koučem začneme v polovině ledna,“ dodal předseda FK Bystřice p. H. Roman Ondroušek.