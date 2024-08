Třicetiletý fotbalista Slavkova se v zápase 4. kola krajské I. B třídy skupiny C proti okresnímu rivalovi blýskl třemi brankami, po zranění gólmana Kuriála si v 54. minutě na ruce navlékl rukavice a zbytek utkání dochytal.

Překonal ho pouze střídající Lukáš Kedra, což hostům k obratu i k divoké výhře 4:3 stačilo.

„Je to velká škoda, protože na body proti Zlechovu bylo. Znovu jsme ale doplatili na to, že nemáme hráče,“ posteskl si hrdina rušného utkání.

Škařupa si hattrick připsal po dlouhé době. Tři góly v jednom zápase dal naposledy ještě jako hráč Dolního Němčí B v nejnižší třídě, za Slavkov byl takto produktivní vůbec poprvé.

„Zlechov ale patří mezi oblíbené soupeře. Na jaře venku jsem mu dal dva góly, teď zase tři,“ chlubí se.

Škařupa měl v sobotu skvělou formu. Zápas mu vyloženě sedl. Do čeho kopl, to skončilo v síti. „Proto byla velká škoda, že se nám na začátku druhé půle zranil brankář a já musel jít chytat, protože se mi dařilo. Věřím, že bych ještě nějaký gól dal,“ cítí.

Mezi tři tyče si stoupl automaticky. Slavkov totiž nemá žádnou dvojku a rodák z Dolního Němčí má za sebou pár sezon, které strávil mezi třemi tyčemi.

„Už v mládeži Slovácka jsem půl sezony hrál a půl sezony chytal, stejné to bylo v Dolním Němčí, kde jsem tři roky pravidelně chytal, takže nějaké zkušenosti mám,“ připomíná.

Škařupa se na začátku sezony cítí dobře. Naprasklé žebro, kvůli kterému promarodil téměř celý loňský podzim, jej už netrápí, mužstvu pomáhá.

Radost a příjemný pocit ze svých výkonů mu ale kazí výsledky, porážky. Fotbalisté Slavkova dál zůstávají v krajské I. B třídě skupině C na nule. Svěřenci trenéra Miroslava Mančíka jsou po těsné domácí porážce se Zlechovem poslední.

Přitom většinu zápasů měli slušně rozehraných, ale pokaždé jim ve vedru došel dech a body přenechali soupeři.

„V tabule prvních poločasů jsme snad druzí nebo třetí, což dokazuje, že kvalita základní jedenáctky není špatná, bohužel doplácíme na úzký kádr. Ve velkých vedrech to bez střídání neuběháme, zápasy ztrácíme až po změně stran,“ štve Škařupu.

Že by ale do Slavkova najednou dorazilo pět borců, prý nehrozí. Sokol podzimní část dohraje ve stávajícím složení, kádr se bude řešit až v zimě, což může být pozdě.

„Mluvil s námi o tom trenér Mančík i předseda Habarta. Něco prý bylo rozjednaného, ale sešlo z toho. Na devadesát procent už nikdo nepřijde,“ tuší jedna z opor.

I kvůli složité situaci a nedostatku hráčů ale odcházet nemíní. Kamarády nechce nechat ve štychu. „Oslovili mě z Dolního Němčí, abych se vrátil. Přemýšlel jsem nad tím, ale tím, že patřím k těm stěžejním hráčům, co to tady drží, nechci to zabalit,“ vysvětluje.

Svůj postoj ale může v dlouhé zimní pauze přehodnotit. Jenom prohrávat a honit se za míčem bez nějaké motivace a radosti z fotbalu nikdo nechce. „Budu to řešit. Pokud se situace nezlepší, klidně nabídku přijmu,“ tvrdí.

Odchod ale nyní neřeší. Slavkovu, kam přišel loni v létě, chce ještě pomoct. Rodák z Dolního Němčí, který pracuje v České zbrojovce jako mistr, v kariéře prošel i Újezdcem a Drslavicemi.