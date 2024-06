Bělinka zažila velkou slávu. Dorostenci Kunovic jsou letošními šampiony, ovládli krajský přebor, příští rok budou hrát divizi.

Dorostenci Kunovic (modré dresy) zakončili sezonu výhrou nad Bojkovicemi 3:2. Po utkání slavili vítězství v krajském přeboru i postup do divize. | Foto: Josef Bahula

Už před sobotním posledním zápasem s Bojkovicemi převzali z rukou předsedy Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště Františka Mika pohár pro vítěze soutěže, po famózním obratu a výhře 4:3 navlékli mistrovská trika, na hlavy nasadili kšiltovky, do rukou vzali bengálské ohně a s medailemi na krku si společně s rodiči a dalšími fanoušky užívali postup do vyšší soutěže.

Krajský přebor dorostu, 26. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE 4:3 (1:3)

Branky: 14. a 59. Petr Svoboda, 68. Maxim Vaněček, 90. David Vagdal - 3. Kryštof Galář vlastní, 34. Adam Bětík, 40. Matyáš Chovanec. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 101.

„Tancovat a zpívat budeme do rána. Je to velký úspěch Kunovic, celého klubu,“ vnímá kapitán Lukáš Basovník.

Velkou radost měl i Filip Vodák. „Soutěž jsme vyhráli s přehledem, s velkým náskokem. Byli jsme nejlepší,“ ví dobře.

Svěřenci trenéra Jiřího Chramcova se do čela tabulky vyšvihli na konci podzimu, kdy gólem z poslední minuty zdolali po velkém boji Bojkovice a první místo už nepustili.

„Kdyby nám to řekl někdo před sezonou, že vyhrajeme krajský přebor, tak bych tomu nevěřil. Začátky byly těžké, mančaft se budoval postupně. Ze Slovácka k nám přišli Obal s Beníčkem, kteří nám dost pomohli. Cesta byla dlouhá, kluci si za tím ale šli. Klobouk dolů před tím, jak to zvládli. Je to až neskutečné. Pro klub i celé Kunovice je triumf výborná image,“ míní trenér Jiří Chramcov.

Zatímco v posledních dvou sezonách hrál slovácký celek spíše o záchranu, letos měl výborný tým a soutěž zaslouženě opanoval.

„Jsem nadšený, nesmírně šťastný. Přeji to hlavně klukům, řada z nich totiž odchází do mužů. Před ostatními je další výzva. Víme, že v divizi přijdou i prohry, proto musíme dál šlapat,“ říká Chramcov.

Zdroj: Youtube

Jeho tým při rozlučce přibrzdily dvě situace hned z úvodu. Domácí zaskočilo předávání poháru pro vítěze již před utkáním, než se hráči po slavnostním ceremoniálu vzpamatovali, prohrávali 0:1.

Bojkovicím do vedení pomohl vlastní gól Galáře. „Pak se nám sice podařilo vyrovnat Petrem Svobodou, ale to bylo v prvním poločase z naší strany vše. Hosté byli aktivnější a my si nedokázali poradit s její středovou řadou,“ přiznává Chramcov.

Ve druhé půli však zavelel k obratu nejlepší kunovický střelec Petr Svoboda, který po hodině hry snížil na 2:3. Hosté ale dál hrozili z rychlých brejků, při jednom Kunovice podržel brankář Chramcov.

V 68. minutě krásnou střelou z dvaceti metrů vyrovnal Vaněček. Rozhodnutí padlo až v závěru. Po rohovém kopu Bednaříka si na zadní tyčce našel balón stoper Vagdal a přesnou hlavičkou odšpuntoval mistrovské oslavy.

„Radost byla obrovská, spontánní. Jenom mě mrzí, že u toho nemohl být s námi Ivoš Černý, který mě před lety do Kunovic přivedl. Tímto mu chci ještě jednou poděkovat,“ vzpomněl na již zesnulého bývalého šéfa klubu Chramcov.

Dorostenci Kunovic mají nyní měsíc volno. Letní přípravu odstartují v pátek 12. července. Novou divizní sezonu odstartují 18. srpna.

Už u toho nebudou Lukáš Basovník, Adam Bahula Jiří Chramcov, Ondřej Nemrava a Michal Tvrdoň, od léta patří mezi muže.