„Nevím, jak to dělat, ale hrát a zároveň trénovat nejde,“ krčil rameny zkušený fotbalista. I proto na venkovní duel do Starého Města povolal nečekanou posilu, devětapadesátiletého Karla Kočiše, jenž společně s vedoucím mužstva Josefem Lopotou ze střídačky v rámci možností usměrňovali tým, řídili střídání.

„Karel fotbalu rozumí. Pomohl nám, něco mi řekl. Bohužel hráčům nohama hýbat nemůže,“ uvědomuje si Roman Šálek.

Stejná situace se bude na podzim opakovat ještě minimálně třikrát. Pokud Ostrožané bez hlavního kouče pokaždé schytají dardu, mohou mít v sezoně problémy.

Úvodní dvě kola týmu nevyšly, problémů je po nezdarech s Topolnou a Starým Městem víc.

„Musíme prostě začít bojovat, jezdit po zadku. My ani nejdeme tvrdě do balonu. A když se dostaneme do šance, zazmatkujeme a ani pořádně nevystřelíme,“ zlobí se.

„Vpředu nám chybí nějaký zkušený chlap. Něco jako je Petek, který se dostane do šance a ze tří střel promění dvě. To se potom hraje jinak,“ ví sedmatřicetiletý obránce či záložník.

V závěru sobotního utkání se rovněž zapsal mezi střelce, když z pokutového kopu snižoval na 2:7. Gól jej snad ani netěšil, na podobné výprasky nejsou v Uherském Ostrohu zvyklí.

„Výsledek je pro nás docela krutý, bohužel momentálně nemáme kádr, abychom takto kvalitnímu soupeři, jakým Staré Město je, vzdorovali,“ míní.

Podle Šálka klíčové chvíle sobotního utkání 3. kola krajské I. B třídy skupiny C přišly za stavu 2:1 v úvodu druhé půle. „Měli jsme tam dvě slibné šance. Pokud bychom vyrovnali, možná by soupeř znervózněl,“ přemítá.

Místo cenné remízy si tak hosté odvedli domů slušnou nálož. „Staré Město má opravdu lepší tým, který každoročně bojuje o postup. S námi vyhrálo zaslouženě. My bohužel nemáme natrénováno. Někteří kluci nevydrželi ani poločas,“ kroutí hlavou.

Už ve 20. minutě střídal jednadvacetiletý Kozumplík, brzy po ně šel dolů o tři roky mladší dorostenec Burián. Problémy s kondicí měl Rapant, střelec kontaktní branky si o střídání říkal už v závěru poločasu, po přestávce se na trávník stejně jako kapitán Durna nevrátil.

Tréninková morálka je prostě i v hokejovém městě špatná. Drsné podmínky, které na Širůchu panovaly, vydrželi jen připravení borci.

„V úterý dojde šest lidí, v pátek deset. To se pak nedá hrát. Sice nás ve Starém Městě bylo patnáct a chyběl jenom Filip Kovařík, ale někteří jsou jenom kusy, ne hráči,“ dodává Šálek.