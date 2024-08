Poločas vydrželi, po změně stran už třikrát inkasovali, prohráli. Fotbalistům Uherského Ostrohu vstup do vyšší krajské soutěže výsledkově nevyšel. Svěřenci trenéra Romana Šálka při premiéře v I. A třídě skupině B podlehli domácímu Lidečku 1:3, čestný úspěch nováčka zaznamenal až v 84. minutě Ihor Kornieiko.

„Za první poločas jsme si bod zasloužili, druhá půle už nám tolik nevyšla,“ říká trenér Uherského Ostrohu Roman Šálek.

„První poločas jsme po taktické stránce zvládli výborně. Ani na jedné straně nebyla vyložená šance. Bohužel ve druhém poločase jsme udělali dvě menší individuální chyby, které soupeř potrestal a za stavu 0:2 nebylo co řešit,“ přidává.

I. A třída sk. B, 1. kolo -

SK LIDEČKO – FK UHERSKÝ OSTROH 3:1 (0:0)

Branky: 57. František Novák, 63. Marek Filák, 77. Aleš Číž - 84. Ihor Kornieiko. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 222.

I když za nepříznivého stavu stáhl hru na tři obránce a tři útočníky, parádní ranou do šibenice ze třiceti metrů se prosadil pouze Kornieiko, který dal nádherný gól.

Výhru ale slavilo Lidečko.

Tým z Valašska si triumf nad neznámým protivníkem považovalo. „Chvíli jsme se báli o výsledek, ale závěr jsme odehráli s přehledem a na polovině soupeře. Jsme rádi, že jsme těžký zápas i vstup do sezony zvládli. Každý bod se počítá. Ostroh byl kvalitní soupeř,“ říká trenér Lidečka Radek Číž.

Moc informací o protivníkovi ze Slovácka neměl. „Pro nás to byl velice neznámý soupeř,“ pronesl Číž.

Nedělní duel navíc poznamenal silný liják, který se v Lidečku spustil hodinu a půl před utkáním. „Po obrovské průtrži mračen se hrálo se na těžkém terénu,“ hlásil domácí kouč.

Šálek, který měl až na dlouhodobě zraněného Horáka a Mikulčíka, k dispozici kompletní tým, ale hrací plochu chválil. „Tráva byla i přes vydatný předzápasový déšť exkluzivní,“ uvedl.

První půlka byla vyrovnaná. Lidečko si vytvořilo dvě pološance. Janáč ale ve 30. minutě po odražené střele netrefil odkrytou branku a vzápětí i Ryza mířil mimo. „Poločas jsme klidně mohli vést 2:0, i když hosté taky jednou zahrozili Zálešákem, který to špatně trefil. Jinak se hrálo hlavně mezi šestnáctkami. Utkání ale mělo nasazení, tempo,“ říká Číž.

„Bylo jasné, že kdo dá na čím dál horším terénu jako první gól, vyhraje. Naštěstí jsme to byli my, kdo šel do vedení,“ přidává spokojeně.

Novák si narazil míč s Ryzou a střelou na zadní tyč obstřelil gólmana. Vzápětí domácí uklidnil Filák, jenž se prosadil po trestném kopu. Pak ještě unikl Číž a dal na 3:0. V závěru se ještě krásně trefil do šibenice Kornieiko, což soupeře trošku znervóznělo, náskok už si ale Lidečko pohlídalo.