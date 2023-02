„S vedením klubu jsem se dohodl na tom, že zatím udělám zimní přípravu. Jak to bude dál, nevím,“ krčí rameny. „Ale nechci žádné polovičaté řešení. Buď to budu dělat naplno, nebo to pro mě nemá smysl. V tuto chvíli si myslím, že by si měli najít jiného trenéra,“ říká Šálek.

Přípravný fotbal -

FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – TJ SPARTAK HLUK DOROST 2:2 (2:1). Branky: Jelének, Szabo – Dan Nemrava, D. Zlínský

Nový předseda klubu Lukáš Franta přiznal, že v Ostrožské Nové Vsi řeší i jiné možnosti, další alternativy. Angažování Libora Soldána, který skončil ve Veselí nad Moravou, už ale ve hře není.

První zápas přípravy proti hluckému dorostu odkoučoval Šálek společně s Rostislavem Kreislem, jenž tým na podzim vedl společně s Voráčem.

Žádná posila se zatím neobjevila. „K žádným změnám nedošlo. Nikdo neskončil ani nepřišel. Hrajeme s tím, co máme,“ poznamenal Šálek.

Pro úvodní duel měl k dispozici osmnáct hráčů, což je na Ostrožskou Novou Ves nezvyklé číslo. „Počtově je to dobré, ale kvalita trošku pokulhává,“ říká.

Dvanáctý tým krajské I. B třídy skupiny C doplnili perspektivní dorostenci. „Sháníme i další hráče, ale zatím to nedopadlo podle našich představ,“ uvedl Franta.

Novovešťané se na druhou polovinu sezony chystají dvakrát týdně, v sobotu navíc využívají malou umělku na školním hřišti. „Chceme, aby kluci viděli i balon,“ vysvětluje Šálek.

Proti dorostu Hluku začali fotbalisté Ostrožské Nové Vsi dobře, brzy vedli 2:0. Soupeř ale rychle snížil a v poslední minutě skóre vyrovnal, když se prosadil David Zlínský.

„Naším záměrem bylo, aby nastoupili jenom s dorostenci. Bohužel někteří kluci jsou na horách, další nemocní, takže jsme museli povolat i hráče z béčka. I tak to ale pro nás bylo lepší než trénink,“ míní trenér dorostu Hluku Aleš Hrabalík.

Svěřence za výkon i přístup chválil. „Když za Ostrožskou Novou Ves nastoupili v první půli převážně muži, kvalita u nich byla větší. Po prostřídání už na tom byl soupeř hůře. U nás naopak byla vidět větší trénovanost, lepší kondice,“ dodal.