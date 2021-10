Třiadvacetiletá gólmanka Slovácka ve druhé půli páteční večerní předehrávky první ligy žen nestačila na dvě parádní střely Šurnovské a Khýrové. Kvůli nim celek z Uherského Hradiště ve šlágru 9. kola prohrál těsně 1:2 a přišel o letošní neporazitelnost.

„Na těžký zápas jsme byly dobře nachystané. Na Slavii, která je samozřejmě hodně kvalitní soupeř, jsme si dost věřily. Bohužel to pro nás nedopadlo dobře. Výsledek 2:1 je ale dobrý,“ míní opora Slovácka.

Zatímco v předcházejících soubojích s Pražankami si často neoddechla, tentokrát tolik práce neměla. Kromě centrů a několika výběhů nic složitého řešit nemusela. Favorit si ze hry vypracoval jen pár vyložených šancí.

„Zachytala jsem si tak akorát,“ usmála se Růžičková. „Je pravda, že dřív jsme bývaly hodně pod palbou. Teď ale máme kvalitní tým. Do defenzivy je to fakt skvělé. Navíc každým zápasem se lepšíme. Holky plní to, co mají. Děkuji jim, že toho na mě moc nepustily,“ přidala vážněji.

V prvním poločase se vytáhla hlavně při penaltě hostující Šurnovské. Domácí gólmanka vystihla směr její střely a nepříliš umístěnou ránu bravurně vyrazila.

„Hráčku soupeře jsem neznala, nikdy na mě nekopala. Vždycky si tipnu jednu stranu, do které jdu, takže to byla spíš náhoda,“ říká skromně.

Po přestávce už byly Slávistky přesnější. Nejprve na vedoucí gól Morávkové odpověděla ukázkovou ranou do šibenice Šurnovská, která odčinila své zaváhání z úvodní části a balon z trestného kopu ukázkově poslala pod víko.

„To jsem mohla jenom smeknout klobouk. Bylo to krásně trefené,“ chválila střelkyni Růžičková.

Ta se nestihla při milimetrově přesné ráně ani pohnout. „Bylo to hodně blízko, navíc tam stály dvě jejich hráčky, takže jsem musela čekat, která z nich bude kopat. I kdybych ale balon viděla a stihla reagovat, stejně ho nemám,“ ví dobře.

To při druhém gólu Slavie se natahovala, jak mohla, stejně na dalekonosnou střelu Khýrové nedosáhla.

„Góly většinou padají po chybách a Slávistky jsou v zakončení skvělé. Mají velmi dobrý pohyb, proto je těžké to zachytávat. Ani nevím, kdo z nás nestihl vystoupit, ale střela byla ještě tečovaná, takže jsme nestihla zareagovat,“ smutní Růžičková, který rozhodující moment rozebírala hned na hrací ploše s trenérem Bláhou.

I přes těsnou prohru se mohli plácat po zádech, protože fotbalistky Slovácka s vedoucím týmem sehrály povedenou partii a od cenného bodu nebyly daleko.

„První poločas byl od nás velmi slušný. Dobře jsme bránily, držely se v bloku a spoléhaly na protiútoky. Ve druhé půli jsme dokonce daly úžasný gól. Bohužel se opakovala Liga mistryň a po vstřelené brance jsme zase inkasovaly, takže smůla,“ posteskla si.

Pražanky už si závěr pohlídala, snaživým soupeřkám vyrovnání nedopřály. „Slávistky na tom byly fyzicky lépe, byly pohyblivější. Ony se dlouho znají, mají dobrý koncept hry. Pro nás to byl opravdu těžký soupeř,“ uvedla rodačka z Velkých Bílovic na Břeclavsku.

Bývalá hráčka Hodonína si páteční předehrávku i přes nepříznivý výsledek užila. Duel se totiž hrál večer, pod umělým osvětlením. Na tribunách fandilo skoro pět set diváků. „Pocity jsou skvělé. Byl to nádherný zážitek. Děkuji fanouškům, že na krásném stadionu udělali takovou kulisu,“ prohlásila.

Duely ve tmě mají šmrnc, jsou jiné než za denního světla. Gólmanky to ovšem mají těžší. „Je to trošku komplikace, protože balon nejde tolik vidět. Pro všechny je to ale stejné,“ ví dobře.

Děvčata z Uherského Hradiště si nyní zase trochu odfrknou, ženská liga má totiž reprezentační přestávku.

Růžičková má ovšem tu čest, že byla nominována trenérem Karlem Radou do národního týmu a poletí s českou reprezentací na Island, kterou v pátek 22. října na stadionu v Reykjavíku čeká utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2023.

„Těším se moc. Už jsem tam jednou s holkami byla. Je tam krásně. Navíc já si užívám každý reprezentační sraz,“ dodává Růžičková.