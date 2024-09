„To, že se prohraje a že se nám nedaří, k fotbalu patří. Může se stát, že někdo pokazí přihrávku, nepromění velkou šanci, nastřelí tyčku. To všechno beru, ale nelíbí se mi určité věci, chování některých našich hráčů. To si musíme před dalším zápasem vyříkat. A je jedno, o koho jde,“ prohlásil Kolář.

Vadily mu stížnosti a výtky svěřenců směrem k rozhodčímu Schnürmacherovi, který podle nich nastavil jenom jednu minutu. Bojkovičtí fotbalisté byli přesvědčení, že se mělo hrát déle. Moc chtěli v závěru vyrovnat, získat alespoň bod, což se jim nepodařilo a domů se vraceli s prázdnou.

I. A třída sk. B, 5. kolo -

SK HORNÍ LIDEČ – SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE 3:2 (1:1)

Branky: 14. Marek Šerý, 48. Peter Mišutka, 86. Andrej Panáček – 44. Tomáš Gorčík, 89. Jakub Fojtík vlastní. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 102.

„Po utkání se nemáme na co vymlouvat. Máme devadesát minut na to, abychom předvedli to nejlepší a ne abychom po utkání řešili, kolik sudí nastavuje a podobně. To se mi vůbec nelíbilo, jsem z toho zklamaný. Ještě si k tomu něco řekneme,“ uvedl někdejší hráč Anderlechtu, Stoke City či švédského Helsingborgu.

„Podívat se musíme hlavně sami na sebe. Nepředvedli jsme dobrý výkon. Je potřeba sportovně uznat porážku a pogratulovat soupeři. Až na pár výjimek to byl od většiny kluků slabší výkon. Zlobit se můžeme maximálně na sebe, že jsme do toho nedali víc. Měli jsme na to soupeře porazit, od nás to ale nebylo ono,“ ví dobře.

„V této soutěži není slabý protivník. Abyste uspěli, nesmíte nic podcenit a hrát vždy na sto procent. Soupeř byl trpělivý, pracovitý. A byť třeba nemá takovou kvalitu jako jiné týmy, svojí pracovitostí a pílí zaslouženě bere všechny body.“ uznává sportovně kouč Slovácké Viktorie.

Porážka 2:3 favorizované hosty samozřejmě štvala. „Jsem zklamaný. Nehráli jsme dobře. Byl to snad náš nejhorší výkon za mého působení v Bojkovicích,“ říká.

Zato domácí po nezdarech zabrali a připsali si druhou výhru sezony. „Pro nás jsou to velmi důležité body s kvalitním soupeřem. Bojkovice patří k favoritům soupeře,“ uvědomuje si kouč Horní Lidče Anton Cintula.

Svěřence se snažil na těžkou šichtu důkladně nachystat.

„Zápas poznamenalo velké vedro. Ze začátku to byla spíše taktická bitva, taková oťukávaná,“ přiznává.

Domácí šli do vedení ve 14. minutě, kdy se prosadil Šerý Bojkovice gólem do šatny skóre srovnaly na 1:1. Prosadil se Gorčík. „Zápas měl podobný scénář jako před týdnem v Nedašově. Tentokrát jsme ale utkání překlopili na naši stranu. Velmi nám pomohl druhý gól, který padl po krásné akci ve 48. minutě. Mišutka obešel i brankáře a dal to do prázdné brány,“ líčí Cintula.

Ve zbytku utkání se hrálo nahoru a dolů, šance měly oba týmy. „My jsme Bojkovicím v hektickém závěru odskočili na 3:1, soupeř pak už jenom snížil. Konec jsme naštěstí ustáli,“ oddechl si slovenský kouč.

Celý tým chválil na rozdíl od kolegy za přístup i výkon. „I v těch těžkých podmínkách to všichni odmakali,“ váží si.

Závěrem vyzdvihl i výkon rozhodčího Schnürmachera. „Pískal výborně,“ dodal na konec.

Ne všichni hosté s ním souhlasí. To si ale v Bojkovicích proberou.