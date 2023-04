Vhodili rukavici rivalům ze Zborovic a Těšnovic, soupeře z Kroměřížska díky další domácí výhře přeskočili a minimálně do neděle zůstanou v čele tabulky. Fotbalisté Hluku také v páteční velikonoční předehrávce 17. kola krajské I. A třídy skupiny B demonstrovali svoji sílu, oslabenou Mladcovou přehráli jasně 4:1 a potvrdili skvělou jarní formu.

Fotbalisté Hluku si v I. A třídě připsali další domácí výhru a už jsou v čele tabulky. | Foto: Deník/Libor Kopl

Hrstka prokřehlých diváků viděla všechny branky v prvním poločase.

„S výhrou i výsledkem, který mohl být ještě výraznější, jsme spokojení. Jsou to pro nás další důležité tři body,“ uvedl trenér Hluku Aleš Zlínský.

Společně s kolegou Václavem Uhlířem mužstvo stejně jako před týdnem chválil. „Hlavně první půlka byla z naší strany velmi dobrá a měla slušné parametry. Bylo to podobné jako doma s Bojkovicemi, jízda. Kluci předvedli to, co od nich očekáváme. Byli jsme aktivní, vytvářeli si šance a dali čtyři góly. Jen škoda dalších nevyužitích příležitostí,“ lituje Zlínský.

I. A třída sk. B, předehrávka 17. kola -

TJ SPARTAK HLUK – FOTBAL MLADCOVÁ 4:1 (4:1)

Branky: 36. a 43. Štefan Bartošek, 8. Tomáš Chodura, 23. Roman Sopůšek z penalty - 9. Martin Čihánek. Rozhodčí: Hanák. Diváci: 50.

Mladcová, které venku na jaře neuspěla ani podruhé, neměla proti rozjetému soupeři šanci.

„Soupeři musíme pogratulovat. Domácí hráli opravdu perfektně, vyhráli zaslouženě. Rozhodnuto bylo už po prvním poločase, ve kterém jsme inkasovali čtyři branky, ale rozdíl ve skóre mohl být ještě výraznější. My jsme sice dali Čihánkem nádherný gól, ale domácí mohli přidat další čtyři branky. Úplně nás mleli, my si s nimi nevěděli rady,“ přiznává trenér Mladcové Jan Somberg.

Dlouholetý asistent známého kouče Bohumila Páníka měl problémy se složením základní sestavy.

Omluvenek bylo víc než obvykle, ne všechny opory na Slovácko dorazily. „Tentokrát jsme byli rádi, že jsme poskládali jedenáctku hráčů, povolat jsme museli i dorostence, což ale nijak nesnižuje výkon Hluku, který hrál perfektně,“ prohlásil Somberg.

Dres Spartaku naopak po jednozápasovém trestu opět navlékl stoper Lipoti, místo dalšího zadáka Horáka dostal přednost Hladiš, ale zranil se, takže hrající předseda klubu šel ještě v první půli do hry.

V té chvíli Hlučané vedli 2:1. V 8. minutě unikl po křídle Bartošek a jeho přihrávku před branku zužitkoval Chodura. Vzápětí ale za šestnáctkou napřáhl Čihánek, jenž nedal domácímu brankáři Pěgřimovi šanci. „Byla to krásná střela pod břevno,“ ocenil také jednatel Spartaku Hluku Martin Dostal.

Slovácký celek si však vedení brzy zpět. Po faulu na znovu velmi aktivního Bartoška nařídil sudí Hanák penaltu a Sopůšek se nemýlil.

Domácí si v první půli vytvořili spoustu šancí, ale dorostenec Liška v brance Mladcové se činil.

Ve 36. minutě ale rychlík Bartošek upravil na 3:1. Domácí křídelník se pak prosadil ještě jednou a bylo hotovo.

Mladcová se ve druhém poločase zlepšila, ale příležitosti měli hlavně domácí. V zakončení neuspěl Bartošek ani střídající David Zlínský. Hlučané i po prostřídání měli navrch, další góly už ale nepadly.

„Ve druhém poločase jsme se trošku uspokojili, už to od nás nebylo tak dobré jako v první půli, což je ale logické. Mladcová se navíc po přestávce zlepšila, předvedla u nás lepší výkon než třeba Těšnovice,“ chválí protivníka Zlínský.

„Druhá půle už byla z naší strany lepší. Změnili jsme rozestavení, sestavy jinak poskládali. Na soupeře to ale nestačilo,“ dodal Somberg.