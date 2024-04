„S výsledkem a získanými body jsem samozřejmě spokojený. V naší situaci se nemůžeme ohlížet na soupeře, venkovní výhra má pro nás velkou váhu,“ ví dobře kouč devatenáctky Slovácka Roman West.

I když si hostující kouč vítězství nad Karvinou považoval, s hrou úplně spokojený nebyl. „Výkon i přístup příště musí být lepší,“ ví dobře.

„Abychom byli úspěšní, v dalších zápasech se musíme prezentovat spíše jako s Baníkem, v Karviné to od nás i přes výhru bylo v první půli velmi špatné,“ přiznává.

I když West ponechal stejnou základní sestavu jako před týdnem, úvodní část Slovácku nevyšla.

„S prvním poločasem jsem byl hrubě nespokojený,“ překvapuje hostující trenér. „Asi se na našem výkonu projevily dva faktory. První z nich byla hlavně vysoká výhra nad Baníkem Ostrava a triumf nad pražskou Slavií. I když jsme se v týdnu snažili na hráče působit, klukům to nejspíše zamotalo hlavy,“ míní West.

Dalším důvodem byl neskutečně nažhavený a připravený soupeř, který v zápase využil i borce z prvoligového týmu.

„Karviná udělala všechno pro to, aby se jí zápas s námi povedl, vyhrála ho,“ vycítil kouč Slovácka.

„Vstup do zápasu byl od nás velmi špatný. Soupeř nás hned v úvodu chytil po krkem, byl na tom fyzicky i herně lépe. Domácí byli rychlejší, fotbalovější. My jsme nestíhali dostupovat soupeře, jenom jsme se bránili,“ přiznává.

Karviná z úvodního náporu vytěžila několik vyložených šancí, gól ale nedala. Hosty skvělými zákroky podržel gólman Vychodil, kterému pomohla i konstrukce branky.

„Od nás to fakt na začátku nebylo dobré,“ říká West.

Přesto šli hosté ve 20. minutě po rychlém protiútoku a trefě Udueba do vedení. Vzápětí přidal druhý gól Samson Oni Olayiwola a bylo to 0:2.

„Skóre neodpovídalo dění na trávníku, bylo nezasloužené,“ přiznává.

„Přišlo my to jako náš zápas v Brně, kde jsme byli herně lepší, vypracovali si velké šance, ale v zakončení se trápili. Teď to bylo stejné, akorát v obráceném gardu,“ říká.

Celek z Uherského Hradiště se zvedl až po změně stran. Ve druhé půli velmi zodpovědně bránili, soupeře už do žádných příležitostí nepustil. Naopak hosté byli ve zbytku utkání přidat další branky, žádnou z pěti tutovek ale nevyužili, a tak skóre 0:2 zůstalo stejné.

„Je to škoda. Chodili jsme sami na branku, zahazovali šance. Klidně jsme nakonec mohli vyhrát 5:0 nebo 6:0,“ uvedl West.

V celkovém kontextu by ale tento výsledek byl pro domácí Karvinou krutý.

„Příště musíme hrát naplno a zodpovědně celých devadesát minut. Pokud se nevyvarujeme chyb a náš výkon se bude opakovat, venku neuspějeme,“ tuší West.

Jeho tým příští sobotu 20. dubna hostí na Širůchu ve Starém Městě Viktorii Plzeň.