Trefa Jakuba Salaye ze 71. minuty rozhodla nedělní dopolední duel 24. kola I. A třídy skupiny B na Bělince, kde fotbalisté domácích Kunovic přetlačili snaživou Mladcovou 1:0 a dál drží nejen jarní neporazitelnost, ale i krok s druhou Nivnicí.

Fotbalisté Kunovic zdolali Mladcovou 1:0 | Video: Libor Kopl

Svěřenci trenérů Jiřího Vojtěška a Milana Orlovského protáhli sérii bez porážky už na šestnáct utkání. Naposledy padli loni v září v Nivnici, od té doby jedou a nezastavila je ani Mladcová, která favorita hlavně v první půli proháněla a nebýt mizerné koncovky, mohla si do Zlína nějaký bod odvést. Takto se stejně jako Koryčany, Nedašov a Újezdec vracela domů s prázdnou.

„Pokud neproměníme vyložené šance, nemůžeme vyhrát,“ ví dobře kouč Mladcové Jan Somberg.

I. A třída sk. B, 24. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – FC MLADCOVÁ 1:0 (0:0)

Branka: 71. Jakub Salay. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 81.

Kunovičtí byli spokojení hlavně se třemi body, s prodloužením série bez porážky. Herně ale nijak nezářili, hlavně v úvodní části měli hrát lépe.

„Domácí zápasy jsou v našem podání takové utrápené. Je to jako přes kopírák, pořád se nám to opakuje. Chybí nám lehkost, brzký gól, který by nás uklidnil,“ uvedl domácí kouč Jiří Vojtěšek.

„My se od prvního jarního domácího zápasu tady na Bělince herně trápíme. Bojujeme, snažíme se, ale výhry jsou vydřené. Doma musíme hrát tak jako venku,“ přidává.

Mladcová hrála chytře zezadu, chodila do otevřené obrany a neustále hrozila. „Hosté vpředu měli rychlého útočníka, dělali nám problémy. V první půli byli nebezpeční, nastřelili i břevno, ale to my po změně stran také,“ připomněl Vojtěšek.

Ve dvou šancích se ocitl spalovač Ramert, nepřesní v koncovce byli i další borci v růžových dresech.

„V prvním poločase jsme byli jasně nebezpečnější. Měli jsme tam tři vyložené šance a dva nebo tři náznaky hodně dobrých příležitostí. Naopak domácí jsme do ničeho nepustili. Problém je v tom, že my nedáváme góly,“ povzdechl si Somberg.

Nivnickou pohodu nenarušil ani gól z půlky. Domácí o přestávce měnili dresy

Protivník se však ve druhém poločase vrátil ke klasickému čtyřobráncovému systému, trošku přeskládal sestavu a začal v poli dominovat, více hrozit.

„Nechtěli jsme inkasovat branku z brejku. Otáčet by pro nás bylo velmi těžké,“ ví dobře Vojtěšek.

Mladcová po změně stran zahrozila jenom Čihánkem, který ve 49. minutě střílel vedle, jinak si kromě dvou standardních situací nic vážnějšího nevypracovala.

„Prvních deset, patnáct minut ještě ušlo, ale pak nás Kunovice zmáčkly, přehrávaly nás. My jsme odešli i fyzicky, už jsme nebyli schopní balon vpředu podržet, zahrozit. Měli jsme tam jenom nějaké náznaky, ale nic jsme nedotáhli,“ uvedl Somberg.

Celek ze Slovácka se dlouho zastřeloval. Po rohu hlavičkoval Flek nad, stejný hráč pak nepotrestal chybu hostů v rozehrávce. Následně orazítkoval Kaňovský břevno a Obal střílel vedle.

„Domácí byli po změně stran lepší, z převahy vytěžili jeden gól a vyhráli,“ poznamenal Somberg.

Kunovické trápení utnul až v 71. minutě Salay. Šikovně se ve vápně obtočil kolem protihráče a přízemní střelou k tyči překonal Fabíka v brance.

Broďané brali po přestřelce s Třincem alespoň bod, šéf Hamšík fandil na dálku

Opora Mladcové kvůli absenci obou brankářů musela navléct rukavice a utkání s přehledem odchytala. „Jako bývalý házenkář to zvládl velice dobře. S balonem v ruce si rozumí,“ pochválil kapitána kouč Somberg.

V závěru mohl pojistit kunovickou výhru Šmatelka, neuspěli ani střídající dorostenec Vaněček s veteránem Veleckým.

„Druhý poločas byl z naší strany lepší. Postupem času jsme začali dominovat, soupeř ale i po inkasované brance cítil šanci. Škoda, že zápas nerozhodneme dřív, abychom si to užili,“ litoval Vojtěšek.

Jeho tým dál živí reálnou šanci na druhé místo. „Před sebou máme utkání ve Zborovicích a končíme doma s Bojkovicemi. Věřím, že oba duely zvládneme vítězně. Chceme jarem projít bez porážky,“ dodal Vojtěšek.

Mladcová musí zabrat, protože klidně může skončit předposlední, což nikdo ve Zlíně nechce.