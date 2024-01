Nastříleli nejvíce branek, jako jediní ani jednou neprohráli, přesto na vítězství při premiérovém Memoriálu Ivana Šimona nedosáhli. Fotbaloví rozhodčí z Uherského Hradiště skončili na domácím halovém turnaji smolně druzí.

Memoriál Ivana Šimona 2024 | Video: Libor Kopl

„Samozřejmě je to velká škoda, protože nám chyběl jenom kousek, jeden bod. Bohužel jsme to nakonec nedotáhli, i tak jsme si to ale s kluky užili a ostudu rozhodně neudělali,“ je přesvědčený sudí Tomáš Svoboda.

Ten se svými parťáky mohl litovat hlavně zbytečné remízy s kamarády a kolegy z druhého uherskohradišťského týmu. Derby totiž skončilo nerozhodně 2:2. A právě tento nerozhodný výsledek stál pořadatele první místo. „Kdybychom to věděli, tak jsme si to pustili, ale hráli jsme spolu hned na začátku,“ připomíná Svoboda.

„Navíc někteří z nás nastoupili za oba týmy, bylo to trošku divočejší,“ dodal s úsměvem.

Sobotní klání nakonec ovládli Arbitros Brno. K celkovému prvenství jim stačila i závěrečná bezbranková remíza s Hodonínem, který bral bronz.

„Turnaj byl dobře uspořádaný, mně se to líbilo. Do Uherského Hradiště jsme přijeli posílení triumfem v Břeclavi. Navíc nás posílil Petr Mayer a brankář Dufek. Jsem moc rád, že jsme se s kluky zase sešli. Navíc jsme poznali kolegy z jiného kraje,“ uvedl sudí z Hodonínska Martin Ťok.

Turnaj si užil i Jan Zapletal. Arbitr z Holešova nastoupil za Kroměříž, která stejně jako Zlín a Vsetín získala sedm bodů, ale díky nejlepšímu skóre obsadila čtvrtou pozici.

„Já jsem hlavně rád, že jsem se tady mohl setkat s kamarády a kolegy. V sezoně na hřišti se všichni takto najednou nikdy nepotkáme, toto je perfektní,“ uvedl.

Sudí z Kroměřížska v zimní pauze absolvovali dva turnaje. Zapletal v minulosti nosil dres Holešova, v dorostu ale skončil a začal se věnovat pískání.

Nyní, když má čas, vypomůže Rymicím. „Ale to je tak jednou za měsíc,“ přiznává s úsměvem.

Fotbal skoro vůbec nehraje jeho třetiligový kolega David Šimoník. Do Uherského Hradiště dorazil hlavně kvůli Ivanu Šimonovi. „Znali jsme se dlouho, byl u mých rozhodcovských začátků Bylo jasné, že musím přijet,“ říká sudí z Uherského Brodu, jenž nyní žije ve Zlíně.

Na turnaji ale hájil barvy pořádajícího výběru. „Myslel jsem si, že to bude větší pohoda. Ale je vidět, že některé kluci si na rozdíl ode mě chodí zahrát. Pro mě to bylo náročné,“ pronesl.

Premiérového ročníku Memoriálu Ivana Šimona se zúčastnilo sedm týmů. Pořádající OFS Uherské Hradiště složil hned dva mančafty, o vítězství se utkali i fotbaloví sudí ze Zlína, Kroměříže, Vsetína, Hodonína a Brna. Břeclav se v předstihu omluvila.

Hrálo se čtyři plus jedna, systémem každý s každým. Hrací doba byla třináct minut.

Na Slovácko dorazily i rozhodcovské legendy Evžen Amler s Bohumilem Legierskim.

„Byla to příjemná vzpomínka na našeho mentora, gestora, který v okrese a vlastně i v celém kraji vychoval hodně kluků. Je škoda, že už mezi námi není, Z turnaje by měl jistě radost,“ nepochybuje předseda Komise rozhodčích na Uherskohradišťsku Josef Tomanec.

Známý arbitr ze Strání navlékl dres domácího béčka, dobře se pobavil. „S některými kluky, se kterými jsem začínal, se vidím po dlouhé době. Přijeli i vzácní hosté. Je to paráda, super akce. Úroveň turnaje byla velmi dobrá. I když to někteří vzali hodně prestižně, celkově to bylo velmi příjemné,“ dodal Tomanec.