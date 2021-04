Rasismus naruby. Pravdu má vždycky silnější, míní Valter. Kúdelu vedl v žácích

Dlouhých devět let strávil Ondřej Kúdela ve Slovácku. Opora pražské Slavie a české reprezentace zamířila do vyhlášené regionální akademie v září 1998, v létě 2007 pak rodnou Moravu opustila a vydala se za lepším do hlavního města, smlouvu totiž podepsala v pražské Spartě. Fotbalovému řemeslu se ale učila také v sousedních Bojkovicích.

Ondřej Kúdela, rodák z Pitína a odchovanec Slovácka v mladoboleslav­ských službách, si za výhru vysloužil pochvalu od rodiny. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

„Ondra k nám přišel z Pitína už do přípravky, u nás hrával ještě za mladší žáky. Byl to nejhodnější a nejpilnější kluk ze všech. Bylo vidět, jak moc fotbal miluje, baví ho. Na hřišti byl každý den,“ vybavuje si i po letech Lubomír Valter starší, jeden z prvních Kúdelových trenérů současný člen výkonného výboru SK Slovácká Viktoria Bojkovice. Na současnou oporu Slavie má jenom ty nejlepší vzpomínky. „I když máte v kolektivu třeba i patnáct dětí a většinou nevíte, kdo to kam z nich dotáhne, Ondra měl velké předpoklady, aby někde uspěl, protože už v té době byl jeden z nejposlušnějších a nejpoctivějších chlapců. Dokonce si přidával dávky,“ říká Valter. Jelikož Kúdela spoluhráče z Bojkovic brzy začal převyšovat, přijel si pro talentovaného fotbalistu Jaroslav Hastík. Známý manažer zlákal budoucího reprezentanta do Synotu. „Tehdy to měl velice těžké. Bylo mu jedenáct a musel z Pitína jezdit vlakem do Hradiště. Ale vždycky byl slušný, empatický. Nic nepokazil. Naprostý profesionál. Jak věkem rostl, vždycky tomu dával maximum. Ze všech vlastností bych vypíchl úsilí, které ale bylo podpořená talentem“ uvedl jednasedmdesátiletý funkcionář, který se ve fotbale angažuje padesát roků. Nejznámější rodáci Pitína? Arcibiskup Matocha a Kúdela. Oba jsou mučedníky Přečíst článek › Vyjádřeno procenty? Dvacet talentu, zbytek má vydřené. Alespoň tak to vidí Valter starší. „Mám radost z toho, kam to v kariéře dotáhl, že díky píli a všemu odříkání a drilu na sklonku kariéry tak zazářil,“ těší bojkovického činovníka. Na incident, který se před pár týdny odehrál v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow, má jasný názor. „Vnímám to jako rasismus naruby. Pravdu má vždycky ten silnější,“ prohlásil. Zákaz startu v deseti utkáních v soutěžích UEFA za rasistickou urážku záložníka Rangers Glena Kamary rozhodně nečekal. Podle Valtera staršího to Kúdela zvládne, „Musí být hlavně mentálně silný. Věnovat se domácí lize, šatně ve Slavii, kde to na rozdíl od Sparty ohromně funguje,“ říká. Bojkovický funkcionář je rád, že obránce Pražanů ani ve složité době nezapomíná na rodnou obec. Na červen prý na hřišti v Pitíně plánuje uspořádat velký mládežnický turnaj pro mladší žáky. „Pokud to vládní nařízení dovolí, hrát by tu mělo šestnáct družstev,“ informuje. Víme, co bylo v obálce! Vysvětlení je jednoduché, usmívá se mluvčí Slovácka Přečíst článek › Bojkovicemi kromě Kúdely prošel také Libor Holík. Člen reprezentační jednadvacítky a účastník letošního malého Eura se rovněž brzy přesunul do Slovácka. I tak jsou ve Slovácké Slavii na rodáka ze Záhorovic náležitě pyšní. „Jsme rádi, že takový malý klub, který pracuje ve skromných podmínkách, pomohl takovým dvěma hráčům. Sice nemáme na růžích ustláno a podpora města není velká, i tak ale umíme vychovat dobré fotbalisty a hlavně kluky,“ dodává Valter starší.

