Velký podíl na Kovaříkových dovednostech má trenér Bršlica, který šikovného mladíka začal piplat už v nivnické přípravce. „Hroťák se ze mě stal až na začátku podzimu. Než jsem vyšel ze žákovské kategorie, tak jsem zastupoval na pozici číslo deset. Tam jsem hrál i někdy za dorost,“ líčí.

Po zimním odchodu spoluhráče a nejlepšího střelce Jana Zámečníka do Kunovic, kde nastupuje v I. A třídě za muže, jej trenér Šebesta posunul na hrot, kde se mu nyní střelecky daří. „Honza byl jeden z nejdůležitějších hráčů dorostu, takže se jej snažím nahradit a trenérovi důvěru vracet,“ říká šikovný mladík.

Mezi klubovými kanonýry je ve statistikách stále až třetí. V čele je zmiňovaný Zámečník (17 branek), toho ale brzy dožene Vojtěch Straňák (16 branek), Kovařík se doposud trefil osmkrát.

„Chtěl bych samozřejmě dát co nejvíce gólů, nejlépe se přiblížit k počtu Honzy Zámečníka, který jich nedal málo,“ uvedl Kovařík.

Letošní bilanci si vylepšil ve šlágru s Baťovem. Proti vedoucímu týmu soutěže se blýskl hattrick a hostům výrazně pomohl k přesvědčivé výhře 5:1.

„I přes jasné skóre to vůbec nebyl jednoduchý zápas, protože Baťov má o dost starší tým. Ze začátku se s ním hrálo velice špatně, ale ve druhém poločase jsme začali více bojovat, góly pak přišly samo. Výhra byla dílem výkonu celého týmu, vyzdvihnout musím hlavně Kubu Srnce v bráně,“ prohlásil.

Podívejte se: šlágr dorostu patřil na Baťově hostům z Brodu, Kovařík má hattrick

Broďané se díky třem jarním výhrám dotáhli na čelo tabulky, na vedoucí Baťov z druhé pozice ztrácejí jen dva body.

„Moc nám pomohla zimní příprava. Tréninky byly hodně náročné. Po dobu dvou měsíců jsme jednou týdně chodili na crossfit, který nám dal asi nejvíc,“ míní.

I díky poctivé dřině nejen v posilovně Kovaříkovi vůbec nevadí, že nastupuje i proti starším klukům. „Jsem na to zvyklý od malička. Už v žácích jsem nastupoval s o dost staršími kluky, takže prosadit se mezi nimi zase takový problém není,“ tvrdí.

„Jsem vysoký a mám nějakou váhu, takže s tím zase takový problém nemám,“ přidává s úsměvem.

Šebestova parta tak dostala soupeře pod tlak, po triumfech nad rivaly je v psychické výhodě.

„Na postup si s kluky věříme. Bylo by super hrát divizi dorostu,“ ví Kovařík.

Patnáctiletý útočník ale dobře ví, že jeho tým čeká ve zbytku sezony ještě spousta těžkých zápasů, ve kterých mohou Broďané ztratit body.

„Zlín bude těžký a ve Slušovicích se taky jednoduše nevyhrává Ještě bych neodepisoval ani třetí Staré Město, které má velkou kvalitu. Boj o první místo rozhodne přístup k zápasům i k tréninkům. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom byli první my,“ přeje si.

Broďané padli s Hranicemi. Zatím není důvod propadat panice, je v klidu Pazdera

Podle Kovaříka má největší podíl má na výsledcích a vzestupu brodských dorostenců trenér Šebesta.

„Byl to právě on, kdo nás převzal. Za mě to bylo to nejlepší, co nás mohlo potkat,“ má jasno nivnický odchovanec.

Student Střední průmyslové školy v Uherském Brodu v minulosti působil i ve Zlíně. Na Vršavě ale vydržel jen rok. „Asi se ode mě očekávalo víc. Necítil jsem se tam úplně komfortně. Navíc jsem musel řešit problémy na mé základce s paní učitelkou, protože jsem furt odcházel ze školy o dost dříve a taky to dojíždění nebylo vůbec jednoduché,“ přiznává.

Fanoušek Barcelony, který obdivuje hlavně hvězdného Argentince Lionela Messiho,

ale kariéru nebalí. Rád by si jednou zahrál nějakou vyšší soutěž. „Dotáhnout bych to chtěl samozřejmě co nejdál,“ říká.

Po výhře na Baťově si užil delší volno. Prodloužený víkend strávil s rodinou, po pomlázce nechodil. „Velikonoce se u nás v Nivnici sice hodně prožívají, tento rok jsem ale šlahačku vynechal, protože po sobotním zápase jsem rád, že stojím na nohou,“ dodal závěrem.