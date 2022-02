V březnu mu bude teprve šestnáct a on předčil daleko starší spoluhráče i protivníky. Rodák ze Salaše přitom původně neměl krajský přebor hrát, trenér Cimbálník s ním počítal spíše do krajské soutěže, měl hrávat za béčko. Jenže všechno bylo nakonec jinak. „Trošku jsem se ukázal a trenér Abrhám mě pak povolal i do dalších zápasů,“ usmívá se.

Talentovaný forvard se otrkal již v minulé sezoně, kdy hrál za mladší dorost. V létě povýšil a na podzim sázel jednu branku za druhou, až se soupeři divili.

„Jsem překvapený, že se mi takto dařilo, ale je to hlavně díky klukům, že mi na branky nahrávali. Máem skvělý tým, dařilo se nám,“ uvedl.

Zelený Jiskře pomohl k titulu půlmistra. Starší dorostenci Starého Města ani jednou neprohráli, body ztratili jenom po domácí remíze s Lužkovicemi. Jinak za sebou nechali Rožnov pod Radhoštěm, Baťov, Brumov, Bojkovice i Uherský Brod.

„Některé týmy jsou dobré, jiným dáme bez problémů osm branek. Rozdíly mezi družstvy jsou velké,“ vnímá. „Navíc trenér nás na zápasy dobře připravuje, jsme nachystaní a správně namotivovaní,“ přidává.

Zelený patří mezi kanonýry od dětství. Góly střílel už coby žák, na několika přípravných turnajích byl dokonce nejlepším střelcem. „Teď jsem to jenom potvrdil,“ culí se.

Prosadit se umí i proti starším a urostlejším chlapcům, žádné jiné protivníky vlastně ani nezná. „Nemám s tím problém, protože celý život proti nim hraji,“ říká.

Rodák ze Salaše začínal s fotbalem na Velehradě, kam chodí na základní školu. Sport mu jde lépe než učení, dlouho studovat rozhodně nemíní. Chce se vyučit, naučit se řemeslo a pokračovat ve fotbalové kariéře.

Od roku 2016 nosí dres Jiskry, šíří slávu Starého Města. V budoucnu by se chtěl prosadit i mezi profesionály, zahrát si českou nebo slovenskou nejvyšší soutěž. Žádnou nabídku zatím nedostal, času má dost.

„Nikdo za mnou ještě nepřišil, ale já to neřeším. Jsem tady rád. Ve Starém Městě chci vydržet co nejdéle. Co bude později, se uvidí,“ zůstává v klidu.

Nyní se fanoušek hvězdného Portugalce Cristiana Ronalda a jeho bývalého klubu Realu Madrid připravuje s kamarády třikrát týdně na Širůchu. Kromě tréninků pak o víkendech hrají zápasy. Zimní dril mu narušila týdenní karantény, nyní se vrací zpátky do formy.

Jak na tom je, ukáží až jarní odvety. Že bude zase střílet góly, o tom v Jiskře nikdo nepochybuje.