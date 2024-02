„Ani nevím, kdo utkání domluvil, pro naše mladé hráče to ale byla zajímavá konfrontace, velká zkouška. Kluci zjistili, jaký je rozdíl mezi krajskými soutěžemi. Nevšová má v kádru zkušené borce, Urbánek nebo Švach hráli i ligu. Naproti tomu my jsme zkoušeli mladé kluky ročníku 2008, takže jinak to ani dopadnout nemohlo,“ ví dobře trenér Zlechova Libor Matoušek.