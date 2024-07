Přední tým krajského přeboru Zlínska dorazil na Hodonínsko bez řady opory. Trenér Václav Uhlíř postrádal nejen navrátilce z Uherského Brodu Tomáše Martiše, ale i jeho bratra Romana, Sopůška, Dohnala či Matejku.

Výsledky: Rohatec – Hluk 3:3 (3:1), branky Hluku: Zelinka, Straňák, Bartošek z penalty. Kunovice – Boršice 2:3 (2:0), Branky Kunovic: Flek 2

Naopak premiéru v novém dresu si odbyla posila z Nivnice Radim Straňák. Na střídání byli připraveni dorostenec Omelka a navrátilec z Ostrožské Nové Vsi David Zlínský.

Hlučané v týdnu absolvovali dva tréninky, proti posílenému Rohatci to neměli vůbec jednoduché. „Od začátku se hrálo velmi opatrně, my jsme měli na hrotě Zelinku, což není jeho pozice. V rozehrávce jsme byli hodně nepřesní, což domácí trestali. Někdy jsme hráli až naivně, což se nám v mistrovských zápasech nestává,“ hlásil sekretář Spartaku Martin Dostal.

Domácí Slavoj šel do vedení ve 20. minutě po chybné rozehrávce soupeře. Potom šli Chodura se Zelinkou sami na jednoho obránce, ale řešili to špatně, což se hostům vymstilo. Vzápětí totiž Škorec nestačil na domácího útočníka, do pokutového území přiběhl pomoci Zelinka, ale byla z toho penalta a gól na 2:0.

Hluk výsledek zkorigoval na konci první půle. Parádně zahraný trestný kop Straňáka domácí brankář vyrazil pod nohy Zelinkovi a ten nezaváhal. Rohatečtí ale ještě do přestávky přispěchali s odpovědí a po dalším kiksu v soupeřově defenzivě upravili na 3:1.

Druhý poločase za hosty odchytal sedmnáctiletý dorostenec Peprna. „Prvních deset minut jsme se doslova kopali za uši. Bylo otázkou času, kdy domácí náskok navýší,“ uvedl Dostal.

Po hodině hry ovšem Hlučané založili pěknou akci, míč se dostal v pokutovém území ke Straňákovi a ten snížil na 3:2. Hosté prostřídali sestavu, do pole šli Omelka se Zlínským. „Začínali jsme se víc prosazovat a v 65. minutě po faulu na Zelinku jsme z penalty skóre srovnali. Prosadil se Bartošek,“ informoval Dostal.

Závěr byl otevřený, vyhrát chtěly oba týmy. Rozhodnout mohl Zlínský, který se z boku řítil sám na branku, ale mířil vedle. Stejný hráč se do zakončení dostal ještě v 85. minutě, po centru ale přestřelil.

Fotbalistům Kunovic na úvod přípravy nestačilo k výhře ani nadějné poločasové vedení 2:0, které jim brankami zařídil Daniel Flek. Nováček krajského přeboru podlehl doma na Bělince Boršicím 2:3.

„Výsledek je pro nás krutý. Nezasloužili jsme si prohrát,“ má jasno trenér Kunovic Jiří Vojtěšek.

Souboj dvou okresních rivalů, které se potkají i v krajském přeboru, přinesl zajímavý fotbal a nečekaný průběh.

Kunovicím patřila úvodní část, kterou vyhrály 2:0. „Zápas jsme měli rozhodnout už v prvním poločase. Byli jsme lepší a mohli přidat další branky,“ ví dobře Vojtěšek.

Ten o přestávce prostřídal sestavu, dal prostor i dalším svěřencům. Někteří hráči navíc nastoupili na jiných postech, než v první půli.

„Boršice nakopla kontaktní branka, po změně stran se zlepšily. Za stavu 2:2 jsme ale mohli utkání překlopit na svoji stranu. Nastřelili jsme tyčku, břevno, měli i další šance. Z tohoto pohledu je pro nás porážka krutá,“ míní.

I přes nepříznivý výsledek hodnotil Vojtěšek utkání pozitivně. „Kluci šli do zápasu, který rozhodně splnil účel, po měsíční pauze a týdnu trénování. Měli těžší nohy, byli trošku unavení, což je ale normální. Soupeř hraje stejnou třídu, takže se potkáme i v mistrovském utkání. Obě sestavy byly oslabené, což ale v této fázi přípravy mají všechna mužstva,“ dodal Vojtěšek.