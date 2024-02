„Zatím není jisté, že Michal odejde. Pokud k tomu dojde, bude to pro nás citelná ztráta. Na druhé straně máme to nastavené tak, že nikomu nechceme bránit, kór když jde o nabídku z vyšší soutěže. Ať si krajský přebor vyzkouší, vrátit se může kdykoliv,“ ví dobře traplický trenér Jaroslav Slavík.

Přípravný fotbal -

TRAPLICE – NEDACHLEBICE 3:5 (3:1), hráno na umělé trávě v Napajedlech

Branky: Šustr, Trávníček, Urbanec – Králík, vlastní, Kafka, Šišák, Hána

V zimní pauze může přijít i o Obdržálka, kterého zase testuje Nivnice. Další hráči by měli v Traplicích zůstat. „O žádných dalších odchodech nevím,“ tvrdí kouč.

V mužstvu přivítal Dleštíka, navrátilce z Topolné. „Tam neměl takové herní vytížení, u nás by měl nastupovat víc,“ říká Slavík.

Celek z Uherskohradišťska by před startem jara získal ještě další hráče. „Něco máme rozjednané, ale nic hotové není. Pokud odejde Janků, potřebovat budeme útočníka a taky by se nám hodil jeden hráč do středové řady,“ míní Slavík.

Nováčka nejnižší krajské soutěže na podzim sužovala obrovská marodka. Většina zraněných hráčů je ale zpátky v tréninkovém procesu. Jako poslední se po operaci kotníku vrací Bemer.

I tak ale Traplicím v úvodním přípravném zápase proti Nedachlebicím scházelo osm hráčů z kádru. „Kluci jsou na horách nebo v práci,“ vysvětluje absence Slavík.

Jeho tým na umělé trávě v Napajedlech ztratil nadějné vedení 3:1, po prostřídání ve druhém poločase inkasoval čtyři branky a prohrál s Nedachlebicemi 3:5.

„Na velkém hřišti jsme byli vůbec poprvé. Navíc jsme chtěli, aby si zahráli všichni kluci. Byli s námi i někteří ze Sušic. Celkově jsem byl s výkonem i se zápasem spokojený. Byla to pro nás dobrá prověrka,“ říká Slavík.

Nedachlebic měly na střídání pouze jednoho hráče. Chytat musel Šišák. Dorostenec z Březolup šel po změně stran do pole a dokonce vstřelil jednu branku. „Ve druhé půli jsme přidali na obrátkách a soupeře jasně přehráli,“ říká vedoucí Nedachlebic Cyril Řezníček.

Účastníkovi I. A třídy zase scházely opory Hájek, Nožička nebo Klvaňa, nebyli ani někteří mladší hráči.

Traplice na tom byly podobně. Parta kouče Slavíka začala se zimní přípravou už na začátku ledna. „Nejprve jsme se scházeli jednou týdně, teď trénujeme v úterý a v pátek. Docházka je odvislá od směn v práci. Jednou je nás dost, pak dojde třeba jenom sedm nebo osm kluků,“ hlásí trenér.

Traplice využívají hlavně víceúčelové hřiště za základní školou a také tartanový ovál. Občas vyběhnou i po vesnici či nejbližším okolí.

Formu budou ladit hlavně v přípravných duelech proti Jalubí a Tlumačovu na umělé trávě na Baťově, Slovácko C vyzvou v Kunovicích a generálku sehrají v sobotu 16. března na přírodní trávě s Koryčany.

Nedachlebice se za dva týdny utkají na Baťově s Topolnou, dalšími soupeři Čtvrtníčkova týmu budou Buchlovice a Morkovice.