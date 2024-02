„Pro nás to byl dobrý zápas s kvalitním a zkušeným soupeřem, který hrál jiným systémem a hlavně v prvním poločase nám dělal problémy. My jsme hráli dobře z bloku, vyráželi do brejků, po kterých jsme i hrozili. Dali jsme čtyři góly, soupeř jenom dva, proto jsme vyhráli, ale o výsledek vůbec nešlo,“ ví dobře trenér Ořechova Jiří Kowalík.