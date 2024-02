Trenéři obou týmů svěřence chválili. „Na to, že to byl pro nás první zápas a poprvé jsme byli na velkém hřišti, tak mě kluci mile překvapili, zvládli to velice slušně. Hlavně první půlka měla dobrou kvalitu, tempo. Konečná remíza je asi zasloužená,“ míní boršický trenér Pavel Kučera.