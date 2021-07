Účastník okresního přeboru Vyškovska neměl nárok, byť domácí zahodili spoustu tutovek, nakonec v poklidu zvítězili 4:1.

„V mistrácích by se nám toto neproměňování mohlo vymstít,“ upozorňuje na klubovém webu Spartaku dlouholetý sekretář klubu Antonín Zlínský. Zároveň přidal názor fanoušků. „Dobrý přípravný zápas, ale to neproměnění sedmi až osmi tutovek nám jako divákům vadí. Chceme vidět góly, když je to možné."

Tentokrát jich nároční hluční příznivci zhlédli pět. Drnovice se sice snažily, ale na soupeře z vyšší soutěže neměly. „Drnovice kdysi měly první ligu, ale čas to už odnesl. Nyní hrají OP Vyškovska. Daly se však na správnou cestu a začaly vychovávat své hráče. Trenér přivezl mladý tým kluků většinou z Drnovic doplněný čtyřmi hráči z okolních vesnic,“ hlásil Zlínský starší.

Utkání ve velkém horku začalo opatrně. „My jsme se nemohli dostat do tempa, hosté byli snaživí a běhaví,“ řekl Zlínský.

V 11. minutě ovšem unikl po pravém křídle Martiš a po jeho střele se odrazil míč od brankáře a bylo to 1:0. „Měli jsme další šance, ale tentokrát jsme produktivní nebyli, šance jsme neproměňovali, i když to byly někdy tutovky,“ uvedl Zlínský.

Ve 22. minutě se na levé straně hezky uvolnil Šimoník. Z boku šel sám na brankáře, proto volil přihrávku na zcela volného Kuklu a bylo to 2:0. „I když jsme sice měli mírnou převahu v poli a vytvářeli si šance do poločasu se nic neudálo,“ posteskl si známý činovník.

Ve druhém poločase měli šance Martiš a Zelinka, ale nedali. Naopak v 55. minutě hosté vyšachovali domácí obranu a snížili na 2:1. Pal ale Martiš proměnil pokutový kop, který rozhodčí nařídil právě po faulu gólmana na hluckého střelce.

„V 75. minutě jsme tvrdě ostřelovali hostující branku, až nakonec Skovajsíkova tečovka zapadla do sítě,“ řekl Zlínský.

Ve zbytku času se utkání jen dohrávalo. Hlučané mohli své vedení několikrát zvýraznit, ale Martiš, Zelinka, Šimoník ani Sopůšek další branky nepřidali.

Přípravný fotbal -

Výsledky: Hluk – Drnovice 4:1 (2:0). Branky Hluku: Martiš 2 (1x z penalty), Kukla. Hluk: Šícha - Kročil, Horák, Skovajsík, Jan Machala, Zelinka, Sopůšek, Šimoník, Přecechtěl (Škorec), Kukla, Martiš. Trenér: Vojtěšek.