Přípravný fotbal: Hluk proti Slavičínu srazily zbytečné chyby, v Hrádku prohrál

„Bylo to velmi dobré přípravné utkání, kdy jsme se utkali s kvalitním divizním mančaftem a nezklamali jsme. Bohužel takové chyby by se nám v mistráku nevyplatily. Bylo vidět, že ještě nejsme v plné kondici, protože z hlediska kvality to byl teprve druhý zápas. Máme na to ještě dvě přípravné utkání, abychom formu doladili,“ uvedl sekretář Hluku Martin Dostal.

Slavičín byl od začátku lepší na míči, hrál rychle a důrazně. „My jsme se mezitím jen bránili. Do velkých šancí se však domácí nedostávali,“ říká Dostal.

Přípravný fotbal -

FC TVD SLAVIČÍN – SPARTAK HLUK 2:0 (1:0)

Branky: Školník, Hradil.

Hluk: Pěgřim - Škorec, Lipoti, Uhlíř, Matejka, Bartošek, Sopůšek, Šimoník, Chodura, Martiš Roman, Zelinka. Střídali: Gášek, Přecechtěl, Horák. Trenér: Uhlíř.

Hostující obrana až do 22. minuty fungovala spolehlivě. Jenže pak přišla riskantní přihrávka, zbytečná ztráta a po zaváhání stopera Uhlíře domácí Školník uklidil balon do sítě a otevřel skóre.

Vzápětí Slavičín znovu dostal míč do sítě, ale pomezní odmával ofsajd. Ve 30. minutě vybojoval míč Chodura. Hosté šli do protiútoku čtyři na dva. Po Zelinkově přihrávce se ve velké šanci ocitl právě Chodura, ale domácí branku přestřelil. Jiné možnosti třetí tým krajského přeboru Zlínska v první půli neměl.

„Druhý poločas byl daleko vyrovnanější. Bylo však vidět, že soupeř je silný a jen těžko jsme se dostávali do brankových pozic. Hráli jsme dobře, až na to, že před domácí brankou jsme v přesile opravdu nebyli,“ uvedl Dostal.

Sedmý tým divize E zahrozil po dvou brejcích, které zlikvidoval gólman Pěgřim. Toho v 64. minutě střídal Gašek. Mladý brankář čtvrt hodiny před koncem zaváhal, když prohrál souboj s domácím Hradilem a ten trefil prázdnou branku.