Bojkovice k poslednímu přípravnému zápasu nastoupily ve značně pozměněné sestavě. Domácím z důvodu dovolených chybělo několik hráčů. Díky absencím dostali šanci v základní sestavě i dorostenci Dalibor Toman, Adam Kalík a Matyáš Chovanec.

„Začátek zápasu našemu týmu moc nevyšel, když jsme už v páté minutě prohrávali 0:2. Následně se hra trošičku vyrovnala a do šancí jsme se dostávali i my. Začátek druhého poločasu navazoval na první a hrálo se převážně mezi vápny. V 65. minutě po dlouhém odkopu soupeře a nezajištění v obraně zvýšil Brumov na 0:3 a v úplném závěru utkání dokázali hosté vstřelit ještě jednu branku," hodnotí duel brankář Bojkovic Filip Urbánek

Svěřenci trenéra Martina Koláře mají příští víkend volno, protože úvodní mistrovský zápas ve Starém Městě byl odložen. Bojkovice vstoupí do nové sezony až v pátek 9. srpna doma proti Mladcové.

Před vlastním publikem neuspělo ani Dolní Němčí, které pod vedením zaskakujícího kouče Zdeňka Skopala podlehlo Vnorovům 2:3.

Doma prohrály i Kunovice, které v generálce nestačily na Osvětimany.

Hosté šli do vedení v první půli, kdy se prosadili Tomáš Mareš a David Šlechta. Po změně stran výsledek korigoval Jan Zámečník.

Vyřazení z poháru odčinila Ostrožská Nová Ves. Parta kouče Libora Soldána zvítězila v Nedachlebicích 3:1 a naladila se na blížící se start nové sezony. Účastník I. B třídy skupiny C rozhodl páteční duel na půdě okresního rivala třemi brankami po změně stran. Dvakrát se trefil Jan Doruška, jeden gól vstřelil Franta. Domácí korigovali výsledek z penalty v nastaveném čase.

„Zápas se mi hodnotí lépe než po pohárovém utkání ve Zlechově, kde to od nás bylo špatné. Tentokrát nás bylo víc, nastoupili i Obal s Húskem. Mělo to hlavu a patu. Kluci se snažili, přístup byl v pořádku. Nedachlebice měly v prvním poločase o něco více ze hry, ale žádnou šanci si stejně jako my nevypracovali. Po změně stran jsme šli do vedení a vzápětí přidali další branky,“ hodnotí duel kouč vítězů Libor Soldán.

Hostům scházel v Nedachlebicích pouze Pančík, brankář Kohoutek bude na podzim chytat v třetiligovém Uherském Brodě, za který nastoupil v pohárovém utkání na půdě divizních Skaštic.

Nedachlebice tým v letní pauze doplnily o několik mladíků, kádr po minulé sezoně rozšířily. Novými tvářemi jsou Ruslan Kutovyi ze Staréhp Města, Martinovský z Bílovic a štěstí ve vyšší soutěži zkouší Adam Yasinne z Březolup. „Proti Ostrožské Nové Vsi jsme nastoupili v omlazené sestavě,“ hlásil vedoucí mužstva Cyril Řezníček.

Domácím scházeli Pavel Hubáček, Klvaňa nebo Králík. Trenér Ondřej Čtvrtníček navíc po hodině hry sestavu prostřídal, na trávník poslal šest nových hráčů, čehož chytře hrající soupeř využil.

„Utkání bylo do šedesáté minuty nezáživné bez nějakých velkých šancí. Kombinačně jsme na tom byli lépe, ale nedokázali jsme se pořádně prosadit. Hosté byli produktivní, z každé střely udeřili,“ líčí Řezníček.

Nedachlebice tak po porážce v Prakšicích a vyřazení v poháru utrpěly další porážku s týmem z nižší soutěže.

„Výsledky jsou ovlivněné absencemi a faktem, že se nám to proti týmům, které proti nám pouze brání, příliš nedaří,“ říká Řezníček.

„Vědu z toho ale neděláme. Třeba loni v létě jsme všechno vyhráli a pak se nám nedařilo v soutěži. Hlavní je, že kluci mají zájem, poctivě chodí na tréninky,“ pochvaluje si zkušený funkcionář.

Kádr Nedachlebic se po minulém ročníku téměř nezměnil. Žádná z opor neskončila, zpátky je náhradní gólman Robert Hubáček, konkurenci zvýšili perspektivní mladíci.