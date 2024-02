Aby toho nebylo málo, zranění do utkání nepustilo Zábojníka a ve 4. minutě se zranil stoper Kořínek. To vyřešilo stažení Hromady na stopera a posun dorostence Ondřeje Karáska do středu.

Naopak premiéru si odbyl Ukrajinec Homechko, který mužstvo od jara posílí. „Přestěhoval se do Buchlovic, tak ho zkoušíme. Chybí mu kondice i zápasová praxe. Musí se do toho teprve dostat,“ ví trenér Krystýnek, jenž v lednu dokončil studium licence B a nyní může vést i mančafty z vyšších soutěží.

Jinak pátý tým krajské I. B třídy skupiny žádné nové hráče v kádru nemá.

„Nikoho nehledáme. Vydali jsme se vlastní cestou, dál chceme zpracovávat dorostence. Pokud by k nám měl někdo přijít, tak to musí být kluk kolem osmnácti let,“ říká Krystýnek. Starší borce v Buchlovicích nepotřebují.

Kostru mužstva mají dobře složenou, teď jenom mužstvo postupně doplňovat, omlazovat.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Ani Nedakonice žádné změny nehlásí. Tým pokračuje ve stávajícím složení. Proti Buchlovicím ale nastoupil lídr okresního přeboru bez Kopčila i dalších opor.

„Utkání bylo strašně ovlivněné absencemi na obou stranách. Ani jsme nevěděli, jak to poskládáme, ale sestavu jsme nakonec dali dohromady a celkově to nebylo špatné. První poločas odchytal Jurášek, po změně stran dostal příležitost dorostenec Ševčík,“ hlásí kouč Nedakonic Michal Lukůvka.

Jeho tým byl v úvodu střetnutí aktivnější, ovšem i přes velkou snahu nedokázal skórovat. Buchlovice se brzy oklepaly a připravily si po ose Njambi-Mugo první gólovou akci, kdy druhý jmenovaný prostřelil gólmana Nedakonic. Do poločasu už další branka nepadla. „V úvodu jsme byli trošku silnější na míči, ale skóroval pouze soupeř. I tak byl první poločas z naší strany dobrý,“ říká Lukůvka.

Ve druhé půli už měly navrch Buchlovice. Na 2:0 zvýšil Lukeštík a třetí branku si po nástřelu Njambiho soupeř dal sám. Následně sice Dvouletý korigoval výsledek na 3:1, ale definitivní tečku za zápasem udělal Jakub Kořínek, který krásnou ranou upravil skóre na konečných 4:1.

„Na to, že nám chybělo šest kluků, tak jsme odehráli dobré utkání. Nedakonice byly na začátku aktivnější, vytvořily si i nějakou šanci, ale brankář Valeš prokázal, že je naše opora a podržel nás. Jinak jsme sestavu protočili, další šanci dorostencům,“ říká Krystýnek.

Podobně na tom byly i Nedakonice. „Bohužel jsme trápili v koncovce, navíc jsme dostali takové nešťastné góly. Když ale neberu výsledek, s herní stránkou jsem byl spokojený,“ říká Lukůvka.

„Na to, v jakém jsme byli složení, a že to byl pro nás první zápas po dlouhé době, tak to nebylo nejhorší,“ míní. „Pro nás to byl takový zápas blbec. Buchlovicím tam totiž spadlo skoro všechno, my jsme hráli jenom po vápno. Na druhé straně je lepší, když podobný duel přijde na začátku přípravy než v prvním nebo druhém jarním kole,“ ví dobře Lukůvka.

Juniorku Slovácka zradila koncovka, s Hamšíkovou akademií jen remizovala

Nedakonice začaly se zimní přípravou na začátku ledna. Za sebou mají kondiční soustředění v Břestku. Trénují dvakrát týdně, do startu druhé poloviny sezony sehrají ještě dva přípravné zápasy. V generálce vyzvou Polešovice.

Buchlovice další duel čeká v sobotu 9. března na Baťově, kde vyzvou Nedachlebice. Na závěr se ve Veselí nad Moravou utkají s Jarošovem.

„Trénujeme dvakrát týdně. První měsíc jsme byli spojení s dorostem, chodili do haly, absolvovali výběhy i soustředění ve Strážnici,“ dodává Krystýnek.