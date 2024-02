Fotbalisté Bojkovic v zimní přípravě utrpěli první porážku. Slovácká Viktoria v sobotním utkání nestačili na domácí Luhačovice, účastníkovi krajského přeboru podlehli 3:6. Porážku týmu z I. A třídy mírnili Martinec, Petr Gago a Chovanec.

Fotbalisté Bojkovic (bílé dresy) v rámci soustředění remizovali s Brumovem 0:0. | Foto: FC Brumov

„Konečný výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti,“ uvedl brankář Bojkovic Filip Urbánek.

Oba týmy nastoupily do víkendového střetnutí ve značně obměněných sestavách.

Zdroj: Youtube

Hostům z důvodu nemoci či fašanku scházeli bratři Dolinové, Filip Kalík, Jan Gago, Marian Varga, Tomáš Andrlík, Adam Kalina či David Křižka, takže příležitost dostali i hráči z béčka nebo dorostu.

„V prvním poločase se Luhačovice rychle ujaly vedení a za stavu 2:0 se snažily kontrolovat utkání. Nám se podařilo do konce prvního poločasu snížit a měli jsme šance i na vyrovnání,“ říká Urbánek.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Slovácké Viktorii se vstup do druhého poločasu nepovedl. Po změně stran inkasovala čtyři branky a nakonec prohrála. „V šedesáté minutě se do zápasu dostali již všichni hráči z lavičky a to stejné udělal i soupeř. Důležité v tomhle utkání bylo, že si sedm hráčů dorostu vyzkoušelo hrát proti týmu krajského přeboru mužů," prohlásil Urbánek.

Luhačovice si tak výhrou zvedly náladu po porážkách s Kravařemi (0:2) a Holešovem (0:4). „Prostor dostává celý tým, je čas testování, kdy nám primárně nejde o výsledek. Vždy ale chceme vyhrát,“ uvedl luhačovický trenér Martin Bernátek.